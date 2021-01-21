Eskişehir OSB'ye 2020'de 42 yeni yatırım geldi

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, 2020 yılında son 10 yılın arsa tahsis rekorunu kırarak, OSB’de 3 bin 300 kişiye iş imkânı sağlayacak 42 yeni sanayi yatırımı için arsa tahsis ettiklerini açıkladı. 2020’nin yeni yatırımlar açısından çok verimli bir yıl olduğunu ifade eden Küpeli, Eskişehir OSB’nin eksiksiz altyapısının gerek yabancı sermayeli yatırımcılar gerek yerli yatırımcılar açısından bölgenin çok cazip bir yatırım merkezi haline geldiğini söyledi.

42 yeni yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis ettiklerini söyleyen Nadir Küpeli, “Pandemiye rağmen, kriz ortamını fırsata çevirdik ve çok sayıda yeni yatırımcıyı Eskişehir’e kazandırdık. Söz konusu 42 tesisin yatırımı tamamlanıp çalışmaya başladığında, ortalama 3 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Özellikle OSB’mizin İmişehir’dekin 4,8 milyon m2 büyüklüğe sahip 1. Gelişme Bölgesi’ne sanayicilerin büyük ilgisi var. Doğalgazın ilk kez kullanıldığı bu bölgemizde, ilk tahsis yaptığımız tesisler hızla üretime başladı ” bilgisini verdi.

“Son 4 yılda, 88 yatırıma 1,6 milyon m2 yer verdik”

Bugünün Eskişehir ekonomisinde temel itici gücün sanayi sektörü olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB’de son 4 yıl içinde ciddi ölçüde arsa tahsisi gerçekleştirdik. Son 4 yılda mevcut OSB’den 31 yatırımcıya 546 bin m2, 1. Gelişme Bölgesi’nde ise 57 yatırımcıya 1 milyon 120 bin m2 olmak üzere, toplamda 88 yatırımcıya 1 milyon 666 bin m2 yer tahsisi yaptık. Bu yatırımlar az 7 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayacak” dedi. 31,1 milyon m2 büyüklüğe sahip bölgenin 20 milyon m2’sinin yatırımcılara tahsis edilmiş durumda olduğunu, gelen her büyüklükteki yatırım yeri taleplerini karşılayabilecek rezerv alanlarının bulunduğunu belirten Küpeli, “Yerli veya yabancı tüm yatırımcılara kapımız açık. Kendilerine tüm işlerinde her türlü kolaylığı gösteriyoruz” dedi.