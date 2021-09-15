Eskişehir, raylı sistemler için ana sanayi yatırımcısı arıyor

Tülay TAŞKIN



ESKİŞEHİR - Eskişehir’in köklü bir demiryolu geçmişi ve ciddi bir yardımcı sanayiye sahip olduğuna işaret eden Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar, var olan bu ekosistemi yönetecek bir orkestra şefine ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Yanar, Eskişehir’e ana sanayi getirmek ve yeni yatırımcılar kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Yerli ve yabancı yatırımcılara tek tek davet göndererek, Eskişehir’e yatırım yapmaları konusunda çağrı yaptıklarını söyleyen Ramazan Yanar, Eskişehir’in 130 yıllık köklü bir demiryolu geçmişi ve kültürü olduğunu, demiryollarının kavşak noktasında yer aldığını söyledi. Yanar, “Yüzyıl önce oluşmuş altyapı, demiryolu kültürü, yetişmiş işgücü ve ciddi bir yardımcı sanayimiz var. Kendi tasarımı olan, kendi üretim ve yatırımı olan yük vagonu, lokomotif, metro, hızlı tren araçları gibi tüm ana üreticilere destek verebileceğimiz yan sanayimiz var. Tüm bu konularda çalışabileceğimiz özel sektöre ait ana sanayi arıyoruz. Bunun için Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) başta olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında ne kadar demiryolu ve raylı sistemler konusunda ana üretici varsa hepsine tek tek ulaşıp Eskişehir’e davet ettik” diye konuştu.

Davetlerinin karşılık bulduğunu ve birkaç firmanın yatırım araştırması için geldiğini söyleyen Ramazan Yanar, şu bilgileri verdi: “Görüşmelerimiz devam ediyor. Alpu’da yapımı süren Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi’nin (URAYSİM) de tamamlanması Eskişehir’e ayrı bir cazibe katacak. URAYSİM’i yatırımcıların yakinen takip ettiklerini biliyoruz, merkezin aktif hale gelmesi bu yatırımları hızlandıracak, akabinde birkaç tane büyük yatırım gelecektir.”

Eskişehir raylı sistemlerde pek çok olanağa sahip

“Demiryolu araçlarına müdahale edecek imalatı, montajı ve bakımı konusunda yatırım yapmayı planlayan, bu konuda donanımı olan firmalara bizim yer göstermemiz lazım” diyen Ramazan Yanar, yatırım açısından her sektör için avantajları olan Eskişehir’in, raylı sistemler konusunda ise çok daha fazla avantaj sunduğunu belirtti. Raylı sistemler bölgesi olarak Hasanbey Lojistik Köyü’nün kurulduğunu hatırlatan Yanar, köyün raylı sistemler konusunda ihtisaslaşma başlangıcı için yeterli bir bölge olduğunu belirtti. Yanar, “Biz Raylı Sistemler Kümesi olarak özel sektör ana sanayi olacak bir yatırımcıyı memnun edecek alt yapının Eskişehir’de olduğunu, yatırım olması durumunda Eskişehir sanayisinin de bundan çok olumlu etkileneceğini düşünüyoruz” dedi.

Raylı sistemler kümesinde 45 üye var

Raylı Sistemler Kümesi’nde yüksek kabiliyette 45 üyelerinin bulunduğunu belirten Yanar, üyeleri ve kabiliyetleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Komple yük vagonunu tasarlayıp üretebilen üç tane üyemiz var. Bu çok önemli bir yetenek. Hiçbir şehirde bu üç şirket gibi hem tasarlayacak, hem de kendi imkânlarıyla üretecek şirket yoktur. Türkiye’nin tek lokomotif üreticisi firması da Eskişehir’de. Ayrıca yol bakım araçlarının da üretimini yapıyoruz. Alman demiryolları DB için ve İsviçre SBB yol bakım araçları, Eskişehirli firmalar tarafından yapılıyor. Ayrıca elektrik, elektronik, klima, iklimlendirme projeleri konusunda mühendislik firmalarının oluşturduğu çok nitelikli bir küme yapımız var. Eskişehir’de hızlı tren üretebileceğimiz iddiasındayız, bu kabiliyetimiz var ama çok ciddi destek alınması lazım. Ya devletin desteklemesi ya da ciddi bir ana sanayinin buraya gelmesi gerekiyor.”