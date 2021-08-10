Eskişehir Sanayi Odası, gençleri eğiterek meslek sahibi yapacak

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası’nın kentteki tüm kuruluşların, firmaların ve kendi işini kuracak girişimcilerin mesleki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu “ESO Akademi”, Eylül’de eğitimlerine başlıyor. 22-35 yaş arasındaki bin öğrencinin eğitim göreceği akademi de fabrika ortamı oluşturulurken, İŞKUR ortaklığı ile katılımcılara eğitim sırasında asgari ücret ve SGK desteği sağlanacak. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Akademi’nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, toplam yatırım bütçesi 15 milyon TL’yi aşan ESO Akademi’nin, Eskişehir’de 22-35 yaş arası meslek sahibi olamamış veya yeni bir meslek edinmek isteyen gençlere mesleki eğitimler vereceğini söyledi. Sanayiciler olarak nitelikli eleman sorunu yaşadıklarını, gençlerin ise iş bulamadığına dikkat çeken Kesikbaş, “Sanayicimiz ve gençlerin yaşadığı bu sorunu ESO Akademi ile çözüme kavuşturacağız. Akademinin bütün makine ve alt yapı yatırımları tamamlamış durumda, Eylül ayı gibi de eğitime başlamış olacak” dedi.

Sanayinin yüzde 60’ına ulaşacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün ortak olarak yer aldığı ESO Akademi’nin Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin içerisinde, yaklaşık 3 bin metrekare alanda hizmet vereceğinden anlatan Kesikbaş, “Eskişehir sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda; CNC Eğitim Bölümü, Mekanik Atölye Bölümü, Endüstriyel Otomasyon Bölümü, Elektrik-Elektronik Bölümü, Endüstri 4.0 Bölümü, Çocuklar için Fen ve Teknoloji (STEM) Bölümü, İş Makineleri, Forklift ve Kaynaklı İmalat Simülasyon Bölümü gençlerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

ESO Akademi’nin sahip olduğu teknik altyapı ve donanım ile Eskişehir sanayimizin yüzde 60’lık kısmına doğrudan hitap edebilecek bir yapıda olduğunun bilgisini veren Kesikbaş, “Özellikle metal ve plastik işleme alanında barındırdığı CNC torna ve freze, plastik kalıp ve enjeksiyon, fiber lazer kesim, abkant pres, kaynaklı imalat, endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, dijital dönüşüm, PLC, hidrolik ve pnömatik gibi makine-teçhizat ve eğitim atölyeleri ile çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacak. Bununla birlikte birçok farklı sektörde çok geniş bir yelpazede, ihtiyaç duyulan her türlü alanı kapsayacak şekilde eğitimler ve mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleri Eskişehir’in hizmetine sunulacak” diye konuştu.

“Projeyi il genelinde anlatmamız gerekiyor”

Projenin işe ihtiyacı olan gençlere duyurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Celalettin Kesikbaş, “ESO Akademi’nin Eskişehirli gençlerin, özellikle iş arayan ancak bir sebepten henüz meslek sahibi olamayan kentimizdeki gençlerin burada alacakları eğitim ile mesleksizlik sorunları ortadan kalkacak. Burada önemli olan projeyi bütün Eskişehir’e anlatalım, bütün gençlerin buraya gelmesi önemli, iş ve aş sahibi yapabilmemiz açısından bu gerekli” dedi.