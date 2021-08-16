Eskişehir Sanayi Odası’ndan aşı çağrısı

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, aşı olmayanların iş yerlerini ve sosyal hayatı tehdit ettiğine dikkat çekerek, başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, “Aşı ise bilimin ışığında yine bilim insanlarımız tarafından büyük emekler sonucunda bulundu. Bilime inanıyorsak aşı gerçeğinden uzak duramayız. Unutulmamalıdır ki aşı olmayanlar iş yerlerini ve sosyal hayatımızı tehdit ediyor. Bilimden ayrılmayalım” dedi.

Tarih boyunca salgınların neden olduğu ekonomik sıkıntıların önüne geçmede aşının etkisi olduğunu belirten Kesikbaş, “Tüm dünyada bilim adamları virüsü yenmek için aşı geliştirme gayreti gösterirken, bilgi kirliliği ile aşıya karşı durmak, toplumsal sağlımız açısından da kabul edilir bir durum değil. Diğer yandan şehir efsanelerine inanarak aşı olmayanların toplumumuzu tedirgin etmeye hakkı yok. Pandeminin etkilerinde de gördük ki hastalık yüzünden üretim çarklarının durması işsizliğin yanı sıra hayatın idamesi için gerekli üretime de sekte vuruyor. Sağlık sektöründen gıdaya üretim olmazsa hayatın durma noktasına geleceğini unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden çarkların dönmesi, üretimin sürmesi için aşı olma oranlarını arttırmalıyız. Hastalığın ölümcül etkilerini ortadan kaldıran aşı, üretimin için de kritik değere sahip” diye konuştu.

Randevu almadan, sıra beklemeden



Kesikbaş, ESO olarak aşılama faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Covid-19 aşısının iş hayatından eğitime, devamlılığın sağlanmasında toplumsal bir ödev haline geldiğini belirten Kesikbaş, şu ifadeleri kullandı: “Odamız ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde başlattığımız aşı faaliyetleri kapsamında ESO Hizmet Binasında çalışanlarımızın ve ailelerinin aşılarını yapıyoruz. Aşı hakkı gelenler, ikinci ya da üçüncü doz aşı tanımlananlar randevu almadan, sıra beklemeden aşılarını yaptırabiliyor. Covid-19 farklı varyantları ile gücünü arttırıyor. Aşı kadar etkili olan maske, mesafe, temizlik şartlarını askıya alma havasının son zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Sosyal mesafenin korunmadığını, maskenin burun altında tutulduğunu ya da hiç takılmadığını görüyoruz. Yeniden kapanmamak, üretimin zora girmemesi için bunların önüne geçmek durumundayız. Aşı olanların bazıları ise maske takmamak için aşı olduklarını ifade etmesi ise mantık dışı bir tutum. Hem de bilimsel verilerin çok uzağında bir davranış biçimi. Aşı olsak bile maske, mesafe ve temizlik kurlarının hala geçerli olduğunu hatırlamalıyız.”