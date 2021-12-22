Eskişehir sanayisi 43 yaşında kaybettiği Barış Özaydemir’e ağlıyor

Eskişehir sanayisinin önemli isimlerinden, Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Y. Özaydemir, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitirdi.

Eskişehir Sanayi Odası önceki başkanı Savaş M. Özaydemir ve Aynur Özaydemir’in iki oğlundan küçüğü olan Barış Y. Özaydemir, 1978 yılında Eskişehir’de doğdu. 1997 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 2002 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından aile şirketinde görev almadan önce profesyonel çalışma hayatına adapte olmak ve deneyim edinmek için İstanbul’da yabancı bir denetim firmasında profesyonel olarak iş hayatına başlayan Barış Özaydemir, 2003 yılında Stratejik Planlama ve Yeni İş geliştirme direktörü olarak aile şirketleri Endel Şirketler Grubu’na katıldı. Şirketteki yeniden yapılanma ve planlama çalışmalarında etkin görev alan Özaydemir, 2005 yılında Kılıçoğlu markasının içinde bulunduğu Endel Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı görevini üstlendi.

16 yıldır şirketi yönetiyordu

Özaydemir, Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı olarak yaklaşık 16 yıldır şirket yönetiminde yer alıyordu.

TOBB Toprak Sektör Meclisi Üyeliği bulunan Barış Y. Özaydemir Eskişehir Sanayi Odası Meclis üyesiydi.

Barış Y. Özaydemir’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip M. Sami Ramazanoğlu Camiinden kaldırılacak.

94 yıllık köklü şirketin kaptanıydı

Barış Özaydemir, Türkiye’nin önemli markalarından, 1927 yılında kurulmuş Kılıçoğlu Kiremit’in sektördeki liderliğini daha üst seviyelere taşımak için marka konumlaması, ürün tasarımları ve çeşitliği, üretim kapasiteleri ve dağıtım kanalı yapısında köklü değişikler gerçekleştirdi. 2014 yılında yeni tesis yatırımıyla Megaron markasını yaratarak anahtar teslim profesyonel çatı deneyimini sektöre kazandırdı. Kılıçoğlu ürün gamına yeni ürünlerin eklenmesi, alternatif çatı sistem ürünlerinin geliştirilmesi, Megaron Çatı Teknolojileri markasının ve Megaron markasına yönelik uzman bayi ağının oluşturulması gibi önemli yatırım ve projelere imza koydu.