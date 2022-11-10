Eskişehir sanayisi, EYT ile işgücü kaybetmekten endişeli

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 453 işletme ile gerçekleştirdiği “Güncel Ekonomik Beklenti” konulu anketin sonuçlarını açıkladı. ESO üyelerinin ve çalışanlarının ekonomik beklentilerini tespit etmek ve çözüm önerilerini ilgili makamlarla paylaşmak amacıyla yapılan araştırmada; EYT, finans kaynaklarına erişim ve enflasyon muhasebesi konularında katılımcılara görüşleri soruldu. Ankete katılan katılımcılar, Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin işletmeleri hem maddi hem de yetişmiş insan gücü bakımında olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Araştırmada, “Son 2 aydır bankalar, EXIMBANK gibi finans kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşıyor musunuz?”, sorusunu katılımcıların yüzde 72’si evet cevabını verirken, “2022 yılı için enflasyon muhasebesinin uygulanmasını istiyor musunuz?” sorusunu ise yüzde 87 oranında evet olarak yanıtladı.

“EYT ile işgücü kaybı %20’nin üzerinde olacak”

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılbaşından sonra yürürlüğe girmesi beklenen EYT’lilerle ilgili yasal düzenlemenin Eskişehir sanayisinde büyük maddi yük ile birlikte iş gücü kaybına da neden olacağına işaret etti. Kesikbaş, “Sanayiciler olarak bizler çalışanlarımızın yanındayız ve kazanılmış olan haklarının kendilerine verilmesinden yanayız. Bununla birlikte söz konusu düzenleme işverenleri de ciddi şekilde etkileyecek. Anket sonuçları gösteriyor ki, firma bazında değişmekle birlikte işgücü kaybının yüzde 20’nin üzerinde olacağı tahmin edilmekte. Bu durumda oluşacak olan kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybının mutlaka devletimizce değerlendirilmesi ve gerekli mekanizmaların geliştirilmesi beklenmektedir” dedi.

“İşletmeler finansmana erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor”

Ankete katılan işletmelerin yüzde 72’sinin son iki aydır finansmana erişim konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Celalettin Kesikbaş, “Bu konuda artık problem ikinci aşamaya geçmiş durumdadır. Ticari kredi büyümesinin giderek cılızlaşmasıyla artık birçok işletme için bu durum yönetimi imkansız hale dönüşmüştür. Piyasa borçlarını çeviremez olan pek çok şirketin tasfiyeye gitme, tabela değiştirme ya da konkordato seçeneklerini kullanmaya başladığı takip edilmekte. Bunun önüne geçilmesi için özellikle yatırım ve ihracat yapacak işletmelerin finansmana uygun koşullar erişmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Celalettin Kesikbaş, işletme sermayelerinin hızla eridiği enflasyonist ortamda reel sektörün enflasyon muhasebesi düzenlemesi talep ettiğini belirtti. Kesikbaş, “Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi tekrar gündeme gelmiş durumda. Anketimize katılan işletmelerin yüzde 87’si bu ihtiyaca işaret ediyor. Şu anda enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir belirsizlik ortamı doğmuştur. Bu belirsizliğin çok uzatılmadan netleştirilmesi beklenmektedir. Yüksek enflasyon ortamında enflasyonun etkilerinden arındırılmaksızın hesaplanacak kar/zarar sonucu üzerinden vergilendirme yapmak, vergi adaleti açısında önemlidir” diye konuştu.