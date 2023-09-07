Eskişehir Tarım Fuarı’nda çiftçiler TMO'nun mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi

Ayşe KAYTAN UÇAK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in araya girmesiyle gerginlik sona ererken, çiftçilerin açıklama yapmasına izin verildi. Çiftçiler adına açıklama yapan Burak Kuşan, on iki aylık tarımsal girdi enflasyonun yüzde 76,36 olduğunu belirterek, mısır üreticisine verilen yüzde 5,3’lük zam kararını hezeyan olarak değerlendirdi.

“Toplumun önemli bir kesiminin içine sürüklendiği ekonomik çıkmazın faturası emeğiyle geçinen kesimlerin sırtına sarılmak istenmektedir” diyen Kuşan, şunları söyledi: “TMO’nun geçtiğimiz yıllarda ucuz ekmek ürettirmek bahanesiyle sanayici özelinde uyguladığı sübvansiyonun hazineye maliye ti milyarları aşmaktadır. Dünyada tarımsal emtia fiyatları gerilerken, bir de üzerine vergisiz ve kotasız uygulanan ithalat politikaları ve yüksek enflasyon yerli üreticiyi çaresiz bırakmıştır.

Buğdayda sıfır gümrükle yapılan ithalatın benzeri mısırda da uygulanmış, 2021 yılından 30 Nisan 2023 tarihine kadar vergisiz ithalat yaptırılmıştır. Bildiğimiz üzere TMO, 2023 yılı için bir önceki yılın fiyatına oranla yalnızca yüzde 5.3 artışla 6 TL/ kg açıkladı. Bu oran hem tarımsal girdi enflasyonu hem de TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyonu rakamlarının çok çok altındadır.”