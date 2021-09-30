Eskişehir Ticaret Odası’nın Arabuluculuk Merkezi açıldı

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üyelerinin hukuki anlaşmazlıklarında çözüm sağlayacak ETO Arabuluculuk Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. ETO hizmet binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, iş uyuşmazlıklarının ilk derece mahkemelerinde ortalama 629 gün sürdüğünü belirterek, arabuluculuk kurumunun önemine değindi. Çiçek, ticari davaların temyiz ve diğer süreçlerle beraber 1035 güne kadar uzayabildiğini, arabuluculuk sistemi ile hukuk ihtilaflarının yargı yoluna gitmeden kısa süre içinde çözüldüğünün altını çizdi. Çiçek, şunları kaydetti: “Tüketici uyuşmazlıklar konusunda 28 Temmuz 2020 ile 22 Eylül 2021 tarihleri arasında arabuluculuğa gönderilen dosya sayısı 85 bin 403. Bunlardan 39 bin 679’u dava açılmadan bitti. İş uyuşmazlıklarında ise 1 Ocak 2018 ile 22 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1 milyon 271 bin 627 dosya arabuluculuğa gitti. Bunun 715 bin 726’sının çok kısa sürede bitmiş.” Çiçek ayrıca, arabuluculuk sistemine TOBB’un özel bir önem verdiğine vurgu yaparak, ülke genelinde bu sistemi yamak için çaba gösterdiğini ve öncülük ettiğini aktardı.



Arabuluculuk Merkezi’nin başka şirketlerle veya kişilerle ihtilaflı olan üyelere yargı yoluna gitmeden çözüm sağlayacağını belirten ETO Başkanı Metin Güler ise, bu sayede üyelerin hukuki sorunlarını kısa süre içinde çözmeyi, uyuşmazlıkların giderilmesini, ticari anlaşmazlıkların çözülerek, hukuki sürecin hızlandırılmasını amaçladıklarını kaydetti. Güler, aynı zamanda ETO üyelerinin merkezdeki 10’dan fazla arabulucudan kolaylıkla destek alabileceğini ifade etti.