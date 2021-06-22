Eskişehir’de 1 milyar liralık yatırım teşvike bağlandı  

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’de Nisan ayında 555 milyon TL’lik yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi alındı. Yılın ilk dört ayında teşvik belgeli yatırımın toplam tutarı 1 milyar TL’ye ulaşırken, yeni yatırımların tamamlanmasıyla yaklaşık 800 kişiye yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Nisan ayında alınan teşvik belgeli yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Eskişehir’de 446 milyon TL’lik 26 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini söyledi. Nisan ayında ise 14 yeni yatırım için 555 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alındığına dikkat çeken Küpeli, “Nisan ayında Eskişehir’deki teşvik belgeli yatırım tutarında ve belge sayısında yılık ilk 3 ayına göre ciddi bir artış kaydedildi. Nisan ayında 10 yatırım imalat sanayi alanında oldu ve bunların toplam tutarı 330 milyon TL’nin üzerinde. İlk 4 aydaki 40 teşvik belgeli yatırımın toplam tutarı ise 1 milyar TL’ye ulaştı. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 800 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak” dedi.

“2’nci KOBİ-OSB’de tahsisler tamamlanmak üzere”

Eskişehir OSB’de yatırımcılara sundukları altyapı kalitesi ve hizmetlerin, yeni yatırımların yapılmasına fırsat sunduğunu ifade eden Küpeli, şunları kaydetti: “Eskişehir’in uygun yatırım şartlarına sahip olması birçok büyük firmamızı burada yatırım yapmaya yönlendiriyor. Halen bazı yatırımcılarımızla büyük çaplı yeni yatırımlar için görüşmelerimiz sürüyor. Çalışmalar sonuçlandığında kamuoyumuzla bu güzel yeni yatırım haberlerini de paylaşacağız. Bunun yanında OSB’nin 1. Gelişme Bölgesi hızla yeni yatırımlarla doluyor, yapımı süren çok sayıda fabrika binası bize güven ve güç veriyor. Yine burada 120 KOBİ’mizin yer alacağı 2’nci KOBİ-OSB’yi de kurduk ve yakında tahsisleri tamamlayacağız.”