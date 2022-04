Eskişehir’de 5 iş insanı mobilya ambalajı için şirket kurdu

Takip Et

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Mobilya sektöründe faaliyet gösteren 5 iş insanı, ambalajlama sorununa çözüm üretmek amacıyla KOSGEB’in “İşbirliği Güç Birliği” projesinden faydalanarak OAK Mobilya Ambalaj adıyla bir şirket kurdu. Şirket, Eskişehir OSB’de yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda üretim tesisi kurarak, sadece kendileri için değil ihtiyaç halinde diğer firmalar için de üretim gerçekleştiriyor.

Hakan, Otto, KYS, Oğuz Mobilya ve Atölye Mutfak ortaklığında kurulan OAK Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Korkmaz, Eskişehir Sanayi Odası’nın çatısı altında kurulan Mobilya Sanayi Kümelenmesi içerisinde ortak sorunlara çözüm ararken yeni bir firma kurma fikrinin doğduğunu söyledi. Sipariş miktarının düşük olmasından dolayı, ambalaj firmaları için mobilya şirketlerinin pek tercih edilen bir müşteri grubu olmadığına dikkat çeken Korkmaz, yaşanan ambalajlama sorununa çözüm üretmek amacıyla KOSGEB projesinden faydalanarak önce yeni bir firma ardından da Eskişehir OSB’de yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda üretim tesisi kurduklarını ifade etti.

Değişen dünyada internet satışlarının da başlamasının ve buna bağlı olarak dünyanın her yerine ürün gönderiyor olmalarının ambalajlamayı önemli bir konu haline getirdiğini vurgulayan Korkmaz, “Türkiye’de ambalaj sektörü hala çoklu üretime göre hizmet veriyor. Bu durum da sektör için problemli bir konu haline geliyor. Benim işletmemde yaklaşık 750 farklı kutu çeşidi var. Bir kutucuya gittiğimizde ‘size iyi bir fiyat verebilmemiz için her ölçüden 5 bin adet sipariş verirseniz daha uygun olur’ dönüşü alıyoruz. 1000 ila 750 arasında değişen kutu ölçüsü olduğunu düşünürsek her birinden 5 bin adet sipariş verdiğimizde inanılmaz bir rakam ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir’in ilk işbirliği projesi hayata geçti”

Bununla ilgili araştırma yaparken yurtdışında minimum adet sorunu yaşamadan istedikleri adette kutu üretebilen makinalar olduğunu gördüklerini söyleyen Korkmaz, “Böyle bir yatırım yapar mıyız diye düşünürken, bu yatırımı ortak olarak yapma kararı aldık. Genelde böyle bir yatırımı her işletme kendi bünyesinde yapıyor, ancak her işletmenin içinde bir makine olması da mantıksız. Makinalar hem düşük verimde çalışıyor hem de üretim maliyetleri yüksek oluyor. Bu sebeplerden dolayı projeyi geliştirmeye karar verdik. KOSGEB işbirliği projelerinde minimum 5 ortak olursa projenin büyük bir kısmını finanse ediyor. Projemizi yazdık, onaylandı. Böylelikle Eskişehir’in ilk ‘işbirliği güç birliği’ projesini hayata geçirdik” dedi.

“İsteyene, istediği boyutta ambalaj üretebiliyoruz”

Hayata geçirdikleri projenin Eskişehir’e örnek bir proje olduğunu söyleyen Korkmaz, “OAK Ambalajı hayata geçirdikten sonra, önceleri teklif vermek için gelmeyen ambalaj firmalarından, teklifler gelmeye başladı. Ortak satın almalarla birlikte inanılmaz karlar sağlamaya başladık. Normal de 5 firmanın 5 makine alması gerekirdi ama biz buraya 2 adet makine alarak, ortakların dışındaki firmalara da hizmet vermeye başladık” diye konuştu.