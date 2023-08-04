“Eskişehir’de fiyatlar İstanbul’la yarışıyor"

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan “Topluma Dönük Eskişehir Sanayi Odası / Eskişehir Konut ve Barınma Sorunu Üzerine” başlıklı rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda Eskişehir’de kayıtlı nüfusun ihtiyacı olan konut sayısının 345 bin 801 olduğu, ortalama hane halkı ve mevcut konut sayısı istatistikleri dikkate alındığında kısa vadede ilave 38 bin 167 adet konuta ihtiyaç olduğu belirtildi.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, açıklanan resmi istatistik ve endekslere göre Eskişehir’de 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış ve kiralama bedellerinin Ankara, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik’in çok üstünde olduğunu belirterek, rakamların neredeyse İstanbul ile yarışacak seviyeye ulaştığına vurgu yaptı.

Kesikbaş, raporun, Eskişehir’de yaşayan ve geçimini sanayi sektöründen sağlayan 100 binin üzerindeki çalışanın konut ve barınma ihtiyacına perspektif oluşturulması amacıyla hazırlandığını aktardı.

“Tek merkezli büyüme sorun yaratıyor”

Eskişehir’de sadece belirli merkezlerde yapılaşmaya ağırlık verildiğini ve bunun birçok soruna neden olduğunu belirten Kesikbaş, “Alternatif merkez kademelenmeleri oluşturulmadığından, Eskişehir kent merkezi gitgide mekânsal kaliteden uzaklaşmakta. Tek merkezli bir kent gelişimi ulaşım maliyetlerinin yanı sıra, teknik altyapı ve trafik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Eskişehir'de tek merkezli, niteliksiz ve afet riski taşıyan yoğun konut dokusunun dönüşümünün sağlanması gerekmektedir. Bunun için yeni ve alternatif kent merkezleri önerilmesi ve örnek yaşam alanlarının oluşturulması beklenmekte” dedi.

“Konut alanlarının 2/3 riskli bölgelerde”

Kesikbaş, Eskişehir’de kentsel konut alanların yaklaşık 2/3’ünün riskli bölgelerde yer aldığına dikkat çekti. Eskişehir’de yaşanan konut ve trafik sıkıntılarını çözmesi beklenen imar planlamalarının yıllardır uygulamaya geçirilemediğini ifade eden Kesikbaş açıklamasını şöyle sürdürdü: “Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra yaşanan göç dalgası ile kentteki nüfusun artmasıyla kiralık veya satılık ev bulmanın zorlaştığı, her geçen gün yoğunlaşan trafiğin işkence haline geldiği görülmekte.

Ayrıca bugün Eskişehir’de kentsel konut alanlarının yaklaşık üçte ikisi riskli bölgelerde yer almakta. İmar alanlarının genişletilmemesi ve arsa üretilememesi sebebiyle meydana gelen sorunlar ve çevre yolunun kent için artık yetersiz kalmasından dolayı yaşanan yoğun trafik, bunun neden olduğu kazalar her gün yüz binlerce insanı etkiler hale geldi.

Bu noktada, imar planlamasında yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, şehirde yaşayan insanların refahı adına, uzlaşı ve iş birliğine gitmesi gerekmekte. Biz de bu noktada üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve sayısı 100 bin’i aşkın sanayi çalışanlarımızın konut ve barınma sorununa ilişkin çözüm önerilerimizi bu rapor ile paylaştık. ”