Eskişehir’de kadınlar güneş paneli üretecek

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR- Güneş enerjisi teknolojileri alanında üretim yapan Recif Solar, Muş’un ardından ikinci fabrikasını yabancı ortaklı Stork firması ile Eskişehir’de kurmaya hazırlanıyor. Muş’ta kurduğu güneş paneli fabrikası ile 427 kadını istihdam eden firma, Eskişehir’de de 200 kadına iş olanağı sunmayı hedefliyor. Recif Solar Genel Koordinatörü Yüksek Elektrik Mühendisi Turhan Teknur Kiraz, iki yıl önce devlet desteği ile Muş’ta bir fabrika açarak burada güneş paneli üretimine başladıklarını, Eskişehir’de de kadın istihdamına katkı sağlamak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

İmişehir OSB’de, 3 bin metrekaresi kapalı 7 bin metrekaresini ise açık olarak projelendirdikleri fabrikanın temellerini Mayıs ayında atmayı planladıklarını anlatan Kiraz, burada gerçekleşecek üretimle ilgili şu bilgileri paylaştı: “İmişehir OSB’de, 10 bin metrekarelik bir arazi satın aldık. Arazi üzerine 3 bin metrekaresi kapalı olacak şekilde üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Burada sadece kadın istihdamı sağlayacağız. İlk etapta 200 kadın çalıştırmayı düşünüyoruz. Güneş panelleri üretiminde kullanılan hücreler çok kırılgan bir yapıya sahipler. Burada kadın istihdamına öncelik vermemizin birinci nedeni el becerilerinin bu işe çok daha yatkın olması, ikincisi ise kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlamamız. Eskişehir’deki fabrikamızda sadece güneş paneli değil GES’te kullanan yan malzeme üretimi de gerçekleştireceğiz. Panel üretiminde kullanılan hücreler dışında diğer tüm malzemeleri yurt içinden temin edeceğiz. Bir bakımdan yerli ve milli üretimi de katkı sunacağız. Ayrıca, kadınlarımız işe başlamadan önce dört ya da beş ay sürecek güneş paneli üretimi üzerine eğitimden geçecek. Bu işi bilen ve yapan yetişmiş eleman yok. Bu konuda büyük bir sıkıntı var. Bundan dolayı kendi elemanımızı kendimiz yetiştirmek durumunda kalıyoruz.”

“Yıllık 8 milyon adet güneş paneli üretimi planlanıyor”

Eskişehir’de kuracakları yeni tesisle yıllık 8 milyon adet panel üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Kiraz, “Buradaki tesisimizden yakın coğrafyamızdaki İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere güneş paneli ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Temellerini Mayıs ayı gibi atmayı planladığımız tesisimizde, 2022 yılının ilk aylarında üretimi başlatacağız” dedi. Şirket olarak e ticaret pazarında ürünleriyle yer aldıklarını ayrıca GES projelerinde danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Kiraz, “Şuan da tüm Türkiye’deki toplam 11 bin 626 tane orman kulelerine güneş panelleri kuruyoruz. Ayrıca Devlet Su İşleri için de güneş enerjili taşınabilir (seyyar) römork yapıyoruz. Projeleri hazırlandı. Bunları da en kısa sürede tamamlayarak, yetkililere teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.