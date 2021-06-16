Eskişehir’de teknoloji çözümleri üretimiyle istihdam artırılacak

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP AŞ ile yazılım teknolojileri firması FELECE AŞ arasında yatırım protokolü imzalandı. Yapılan protokolle, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde ATAP tarafından kurulacak Teknopark merkezinde, Felece firması tarafından yapılacak yatırımla kurumsal teknoloji çözümleriyle ilgili yazılımlar ve ürünler geliştirilecek. ATAP Başkanı Metin Saraç, imza töreninde yaptığı konuşmasında, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde toplam 2 bin m2’lik kapalı alana sahip yeni Teknopark binasının yapımının 2022’nin ilk çeyreğinde biteceğini söyledi. Saraç, yeni Teknopark binasındaki bin m2’lik alanda firmanın çoğunluğu yeni mezun gençlerden olmak üzere 100 yazılımcının istihdamını sağlayacağını aktardı. Saraç, bin metrekarelik diğer binada ise teknoloji geliştirme bölgesine kazandırılacak yeni girişimciler ile birlikte 100 nitelikli personelin daha istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

FELECE Genel Müdürü Oğuz Kaya ise, protokolle Eskişehir’de yazılım geliştirme konusunda daha fazla yatırım yaparak yeni Ar-Ge projeleriyle istihdamı artırmayı ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi eko sisteminde yeni iş ve yatırım imkanlarını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

“ETGB, teknoloji üretim noktası”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, Eskişehir sanayinin gelişmesine ve yüksek teknoloji ürün üretimine yönlendirilmesi amacıyla hizmet veren ETGB’nin bugün önemli bir teknoloji üretim noktası haline geldiğini söyledi. Küpeli, yüksek teknoloji üretimine yönelik var olan ekosistemi daha büyüterek, bölgede Ar-Ge yapan firma sayısını önümüzdeki dönemde hızla artıracaklarına işaret etti. Küpeli ayrıca, Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biriyle ETGB’ye yeni bir yatırım konusunda görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.