Eskişehir’de teşvikli teknoloji yatırımları arttı

ESKİŞEHİR - Girişimcileri daha fazla yatırım yapmasını teşvik etmek amacıyla uygulanan Yatırım Teşvik Sistemi’nin 2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Küpeli, teşvik sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemelerle özellikle orta ve yüksek teknoloji alanlarında, istihdam yaratan ve cari açığı azaltmaya yönelik yatırımların ülkemizde daha fazla yapılmasına imkan sağladığını belirtti. Küpeli, teşvikler yatırımların daha verimli yönetilmesini ve doğru bir yöne kanalize olmasını sağlarken, aynı zamanda yatırımların finansal geri dönüş sürecinde yatırımcılara birçok fırsatlar sunduğunu da dile getirdi.



2020’nin yeni yatırımlar açısından verimli bir yıl olduğunu ifade eden Küpeli, “Pandemi şartları olmasına rağmen Eskişehir’de yatırımcılarımızın büyük bir gayretle yatırım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Eskişehir’de toplam 1,96 milyar TL’lik yeni yatırım için 74 adet teşvik belgesi düzenlenmiş durumda. Bu belgelerden 32’si komple yeni yatırım için düzenlenirken, diğer 36 tanesi ise tevsi amaçlı yatırımlar için düzenlenmiş. Sektörel dağılımda ise 55 belge ile imalat sanayi ilk sırada yer alıyor. Yatırımların büyüklüğüne baktığımızda ise imalat sanayi yatırımlarının yine 1,7 milyar TL ile en yüksek paya sahip sektör olduğunu görüyoruz. Düzenlenen bu yatırım teşvik belgeleriyle yaklaşık 1400 kişiye yeni iş imkânı sağlanacak. Bu rakamlarında gösterdiği gibi Eskişehir ekonomisinin en büyük gücü sanayi sektörünün varlığıdır” açıklamasını yaptı.

Son 5 yılda 9,4 milyarlık 418 adet teşvikli yatırım



Küpeli, Eskişehir’deki son 5 yıllık dönemdeki teşvik belgeli yatırımlara ilişkinde bilgiler vererek, “Buna göre son 5 yıllık dönem zarfında Eskişehir’de toplam 418 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bunların 197’si imalat sanayinde, 127’si enerji sektöründe, 61’i ise hizmetler sektöründe kalan 33’ü ise diğer sektörlerde düzenlenmiştir. Bu belgelerin 257 tanesi komple yeni yatırımlar için düzenlenirken, 128 tanesi ise tevsi yatırımlar için düzenlenmiş” ifadelerini kullandı.