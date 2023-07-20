Eskişehir’de yatırımlar artıyor ulaşım ihtiyacı büyüyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olan Eskişehir OSB’de yatırımlar her geçen gün artıyor. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yatırımda yaşanan bu artışa ulaşım ağının yetersiz kaldığını belirtiyor.

Eskişehir’de 975 milyon TL tutarında 23 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini ve teşvik yatırımlarda artışların devam ettiğini belirten Küpeli, “Eskişehir’de 975 milyon TL’lik, 23 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu yatırımların 568 milyon TL’lik kısmı imalat sanayi yatırımlarından oluşuyor.

Sadece mayıs ayındaki yatırımlar 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Eskişehir’de 2023 yılının ilk 5 ayında teşvikli yatırımların sayısı 118’e yatırımların toplam tutarı ise 4,8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanacaktır. 2022 yılının aynı döneminde teşvikli yatırım sayısı 60 ve yatırım tutarı 3,9 milyar TL’di. Bu yıl belge sayısında yüzde 97’lik yatırım tutarında ise yüzde 23’lük bir artış görülüyor” dedi.

Mevcut yollar yeterli gelmiyor

Eskişehir OSB’nin hızla büyüdüğünü ancak ulaşım ağındaki büyümenin bu hıza cevap veremediğine işaret eden Küpeli, “Yerli ve yabancı yatırımcılarımızın özellikle imalat sanayi ve enerji alanında Eskişehir’de ciddi yatırımlar yaptıklarını görüyoruz.

OSB olarak yılın ilk 6 ayında 31 yeni yatırımcıya 450 bin metrekare yer tahsis ettik. Yıl sonuna kadar 1 milyon metrekare yakın bir araziyi yatırımcıların hizmetine sunmuş olacağız. Biz bu kadar hızla büyürken, ne yazık ki ulaşım altyapımız bizimle aynı hızda gitmedi. Eskişehir’in trafiğini rahatlatacak kuzey ve güney çevre yollarının yapımı konusunda hızla gündeme alınmasını bekliyoruz.

Şehrimizin içinden geçen mevcut yol artık bu trafiği insan ve yük yoğunluğunu kaldıramıyor. Eskişehir’e çok acilen yeni çevre yolları lazım. Maliye eski Bakanımız Kemal Unakıtan, mevcut yolda iyileştirme çalışmaları ve alt geçitleri yapmamış olmasaydı, bugün çok daha sıkıntılı bir durumda kalacaktık. 10 sene önce yapılan bu yatırımlar da artık Eskişehir’in büyüme temposuna yeterli gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Demiryolu bağlantısına ihtiyaç var

Eskişehir OSB’nin ulaşım konusunda yaşadığı diğer bir sıkıntının da yıllardır demiryolu ile bağlantısının yapılamaması olduğunu belirten Küpeli, şunları söyledi: “Diğer yandan bizim için çok önemli olan OSB’nin demiryoluna bağlantısı konusunda da aynı durum geçerli. Eskişehir bu yatırımları yıllardır bekliyor ve hak ediyor.

Sanayimiz kendi gücü ve azmiyle büyümeye devam ediyor, devletimizden tek isteğimiz bize istediğimiz kalite ve standartlarda ulaşım ve lojistik altyapısı sağlansın. Bugün 4 milyar dolara ulaşan ihracatımız, zamanında bu yatırımlar yapılmış olsaydı, belki de bugün en az 6 milyar dolar olacaktı. Yollar ve bağlantılar bir an önce yapılırsa sonuçta kazanan yine devletimiz ve ülkemiz olacaktır.”