Eskişehir’den, ABD pazarına 7 milyon dolarlık ihracat

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Şirket, 2022 yılı için ABD’deki UNFI, KeHe, Kroger, HEB, QVC/HSN, Wayfair, Target, TXB, Giant Eagle ve Meijer ile 7 milyon dolarlık tedarik sözleşmesi imzaladı. Growth Lead LLC CEO’su Can Akalın, ABD’de geçtiğimiz yıl kurulan ve dijital iş ortakları Amazon, Walmart ve Range Me’ye ürün tedariki sağlayan şirketlerinin, Eskişehir ihracatına yaklaşık 3 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti. Yeni vendorluk sözleşmeleri ile ABD’ye beyaz eşya, mutfak ev gereçleri, ev tekstili, hazır tekstil, mobilya ve dondurulmuş hazır gıda olmak üzere 6 ayrı sektörden ürün göndereceklerini aktaran Akalın, gelecek yıl içinse ihracat hedeflerinin 20 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Artan taleple birlikte depolama yatırımlarını büyüttü

Akalın, Teksas Richmond’da bulunan 2 bin metrekarelik mevcut depolarına ek olarak Teksas Stafford’da ABD Hükümetine ait SBA (Small Business Agency) destekleri ile 20 bin metrekarelik depo ve 60 dönümlük arazi yatırımı yaptıklarını dile getirerek, “Ülkemizde yerli üretimde marka olan ya da olmayan üretici firmaların ürünlerini, ABD dijital pazarda marketplace (pazaryeri) tarafında değil de; B2B satmak isteyen firmalarla ve büyük satış ağı bulunan tedarikçiler ile buluşturuyoruz. Çin malına olan tepkiden dolayı ülkemiz ürünlerine birden artan talebin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. Üreticilerimiz ve ABD’deki müşterilerimizin inancı ve ürün kalitesi talebi arttırdı. Ülkemizde üreticilerin bize olan taleplerinden çok memnun olmakla beraber, ABD pazarına bizimle girmek isteyen birçok firmanın tarafımıza ulaşması da bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Akalın, aynı zamanda İstanbul’da üretimini yaptırdıkları el yapımı deri ürünleri “Texas Valley Leather” ve “Lone Deer Leather” markaları ile ETSY üzerinden tüketici ile buluşturduklarını ve Amerika’nın en büyük hava yolu Delta Airlines ile Lone Deer Leather markası ile Private Label anlaşması imzalandığını belirtti.

“İhracat için dijital altyapının güçlenmesi şart”

Dünya üzerindeki gelişmeleri Türkiye’deki şirketlere aktararak çalışmalara yön verdiklerini anlatan Can Akalın, şunları kaydetti: “Günümüzde ülkemizin ihracatının artması için en önemli süreçlerden biri olan dijital altyapılara yatırımın yapılması gerekiyor. Çünkü yeni dünya ticareti birçok dijital pazarlama modüllerinin birbirleriyle implementasyonu ile beraber oluşmaktadır. Ülkemizdeki üreticilerin kendilerini yenidünya ticareti için hazırlamaları ve geliştirmeleri gerekiyor. Bunlar çok yüksek maliyetli yatırımlar değil.”