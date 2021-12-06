Eskişehir’den, Türkiye’deki maden ocaklarına yaşam odaları  

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Aysan Mühendislik Genel Müdürü İhsan Alp, Türkiye’de 2017 yılında çıkan tebliğ ile bakır, çinko, krom ve altın gibi metalik madenlerde sığınma odalarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte üretimlerini madencilik sektörüne kaydırdıklarını söyledi. 2011 yılında makine imalatı yapmak amacıyla kurulan Aysan Mühendisliğin, 2017 yılında maden ocakları için sığınma odaları üretimine başladığını anlatan Alp, “Türkiye’deki madenler için yaklaşık 4 yılda 60 adet sığınma odası ürettik. Ürettiğimiz sığınma odaları ülkemizin önde gelen madencilik şirketlerine ait ocaklarda kullanılıyor. Sadece madenler için değil tüneller için de üretim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı yer altı sığınaklarını da üretebilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

Full donanımı rekabet avantajını artırıyor

Üretimini gerçekleştirdikleri sığınma odalarının kapasiteye göre değişkenlik gösterebildiğini belirten Alp, “Müşterinin istediği kapasiteye göre proje tasarlayıp, üretebiliyoruz. 4 kişilikten başlayıp 100 kişiliğe kadar değişik ebatlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Odaların içerisinde zehirli gaz temizleme sistemi, maden basınçlı havasını solunabilir havaya dönüştürebilen filtre sistemi, klima sistemi, oturma yerleri, kimyasal tuvalet, temel gıda malzemeleri ve ilkyardım çantaları bulunuyor. Tebliğde 36 saat yazmasına rağmen biz bunu ek güvenlik önlemleri ile en üst seviyeye çıkardık. Elektrik ve basınçlı havanın kesilmemesi durumunda maden işçileri su ve gıdaları yettiğince sığınma odalarında kalabiliyor” ifadelerini kullandı. Fiyat ve servis avantajında dolayı yurtiçindeki maden üreticilerinin firmalarını tercih ettiğini anlatan Alp, ayrıca sığınma odalarının tam donanımlı olması nedeniyle yurtdışındaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağladıklarını söyledi.

5PSI’lik patlama basıncına dayanıklı olarak üretiliyor

Sığınma odalarının 5PSI basınca dayanıklı olarak çelikten imal edildiğini, dayanıklılığının ve güvenliğinin teorik olarak mukavemet analiz programlarıyla, pratik olarak ise vakum testi ile test edildiğini belirten İhsan Alp, şunları kaydetti: “Yaşam odalarımız 5PSI basıncına dayanıklı. Bu da büyük bir patlama basıncıdır. Herhangi bir göçük ya da yangın sırasında çalışanlar sığınma odalarına girerek, 36 saatten fazla burada kalabiliyor. Sızdırmazlık özelliğinden dolayı dışarıdan gelebilecek herhangi zehirli bir gaz pozitif basınç sayesinde sığınma odamızın içerisine giremiyor. Eğer madenin havasında bir kirlilik olursa bu sistemi otomatik olarak kapatarak, oksijen sistemi ve zehirli gaz temizleme sistemini devreye sokuyoruz. Burada iki tane hava kaynağı, iki tane de elektrik kaynağı kullanıyoruz. Sesli komut sistemimiz mevcut. Sesli komut sistemi ile sığınma odasını çalışma sistemini bilmeyen biri bile rahatlıkla kullanabilmesini sağladık. Aynı zamanda yaşam odalarımızın içerisinde oksijen tüpleri bulunuyor. Karbondioksit ve karbonmonoksiti temizlemek için özel bir filtre sistemimiz var. Scrubber sistemi ile içeride bulunan arkadaşların 36 saat boyunca yaşamlarını idame ettirmesini sağlıyoruz. İlk yaptığımız sığınma odası ile son yaptığımız sığınma odası arasında farklar var. 4 yıllık süreç içerisinde Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendirdik. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri uygulanabilirliği varsa bunların hepsini sığınma odalarımız içerisinde uyguladık.”