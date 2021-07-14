“Eskişehir’in yatırım ve üretim hızı artıyor”

Ayşe Kaytan UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, bölgedeki sanayi kuruluşlarının 2021 yılı ilk altı aylık elektrik ve doğalgaz tüketim arttığını söyledi. Küpeli, ilk altı ayda elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 16 artış gösterdiğine dikkat çekerek elektrik ve doğalgaz tüketiminde birbirini destekleyen bu artışın milli gelirdeki büyümeyi olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Yakın zamanda başvuruya açılan ikinci KOBİ-OSB’de 142 firmaya arsa tahsisi yaptıklarını anlatan Küpeli, “450 bin metrekarelik alanda 120 sanayi kuruluşuna tahsis yapmayı planlarken, beklediğimizin üzerinde talep aldık. Yatırım taleplerini inceledik ve 120 olan parsel sayımızı, hızla revize ederek 142’ye çıkardık. Alanımızı biraz da büyüttük ve yeni 22 yatırımcımıza daha yatırım ve üretim imkânı sağlamış olduk. Şu anda bu firmalarla sözleşme sürecindeyiz, yakında yer teslimlerini yapacağız ve ikinci KOBİ-OSB’de yeni fabrikaların yükselmeye başladığını göreceğiz” diye konuştu. Küpeli, bu firmalarla Eskişehir sanayisinin gücünün ve istihdamının artacağını dile getirdi.

204 milyon liralik yeni yatırım

Eskişehir’de mayıs ayında yeni yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerine değinen Küpeli, kentte 7 tanesi imalat sanayi 1 tanesi madencilik sektöründe olmak üzere toplam 8 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti. Bu yatırımların toplam tutarının 204 milyon TL olarak belirlendiğini kaydeden Küpeli, “Bu yatırımların 200’e yakın kişiye yeni iş imkânı yaratması bekleniyor. Eskişehir’de ağırlığı sanayi yatırımlarında oluşan teşvik belgeli bu yatırımların tutarı 2021 yılının ilk 5 ayında ise 1,2 milyar TL’ye ulaşmış durumda ve bu yatırımlar toplamda binden fazla kişiye yeni iş imkânı sağlayacak” dedi.