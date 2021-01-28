Eskişehirli esnafın yüzde 12’si kendi sitesinden e-ticaret yapıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO), kayıtlı farklı meslek gruplarındaki tüccarların e-ticarete bakış açılarını anlamak, e-ticaretteki engelleri belirlemek ve söz konusu engelleri kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen “Eskişehir E- Ticaret Potansiyeli Eğilim Araştırması”nın sonuç raporu açıklandı. ETO tarafından gerçekleştirilen 4-11 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşen araştırma için konfeksiyon, deri ürünleri imalat ve ticareti, mobilya ürünleri ve kereste imalatı, gelinlik ve mefruşat, telekomünikasyon ve bilişim, dayanıklı tüketim malları ticareti, kırtasiye, yazılım, matbaa, reklam ve fotoğrafçılık ile mobilya ve ahşap ürünleri ticareti meslek gruplarındaki 2044 üyeye e-ticarete dair sorular yöneltildi.

Raporu değerlendiren ETO Başkanı Metin Güler, araştırmada sonucunda yaptıkları tespitlere göre, ETO üyelerinin e-ticarete teşvik edilmesine yönelik projelere ağırlık verme kararı aldıklarını belirtti. Güler, üyelerin dijital pazarlama yöntemlerini kullanmaları için eğitim ve destek anlamında da yanında olmak için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Araştırmadaki soruları yanıtlayan üyelerin yüzde 74.4’lük bölümü e-ticaretin doğru bir satış kanalı olduğunu belirtirken, yüzde 25.6’lık bölümü ise e-ticaret hakkında olumsuz fikir bildirdi. Üyelerin, yüzde 65’i aktif olarak e-ticaret yaptığını beyan ederken, yüzde 35’i e-ticaret yapmadığını belirtti. Ankete katılan ve e-ticaret yaptığını beyan eden üyelerin yüzde 53.7’si trendyol.com, yüzde 46.3’ü n11 com, yüzde 36.3’ü hepsiburada.com, yüzde 24.4’ü sahibinden.com gibi pazar yeri sitelerini tercih ederken; yüzde 12’si kendi web sitesi üzerinden, yüzde 4.9’luk bölümü ise aliexpress. com üzerinden e-ticaret yaptığını bildirdi.

E-ticaret yapanlar maliyet ve rekabetten şikayetçi

E-ticaret yapan üyeler en çok maliyetlerin yüksekliğinden şikayetçi olurken, ticari rekabet ve pazarlama, üyeleri zorlayan unsurlar arasında yer aldı. E-ticaret yapan ETO üyelerinin şikayet ettikleri diğer konular ise fotoğraf çekimi ve katalog oluşturmanın zorlukları, dijital güvenliğin eksikliği oldu. Araştırma sonucunda ETO üyelerinin e-ticaret yaparken ihtiyaç duydukları konular da ortaya çıktı. Araştırmaya katılan üyelerin yüzde 24.4’ü teknik altyapı, yüzde 22’si dijital reklam, yüzde 19.5’i pazarlama, yüzde 12.2’si ihracat ve gümrükleme işlemleri, yüzde 9.8’i finansal yönetim konularında gelişme sağlamaları gerektiğini ifade etti. Yine araştırmaya katılan üyelerin yüzde 24.4’ü nitelikli personel açığı bulunmadığını belirtirken, yüzde 75.6’sı ise nitelikli personel açığı olduğunu bildirdi.

Nereden başlayacaklarını bilmiyorlar

ETO’nun anketine katılan üyelerin yüzde 12.2’si e-ticaret kanalıyla ihracat yapmayı düşünmüyor. Üyelerin yüzde 87.8’lik bölümü e-ticaret kanalıyla ihracat yapmak istediğini beyan ederken, e-ticaret yapmak isteyen ancak yapamayan işletmelerin yüzde 20.5’i nereden başlayacağını bilemediğini, yüzde 33.3’ü yeterli bilgi ve birikime sahip olmadığını, yüzde 32.5’lik kısmı ise dijital rekabetin yarattığı tedirginlik ve gerekli kaynaklara sahip olamama nedenlerinin e-ticaret için önlerinde engel olduğunu belirtti.