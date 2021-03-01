Eskişehirli ihracatçı yeni müşterilere ulaşamıyor

ESKİŞEHİR - Ankete katılanların yüzde 36’sı ihracatın önündeki en büyük problemin yeni müşterilere ulaşamama, yüzde 27’si hammadde fiyatlarındaki aşırı yükseliş, yüzde 13’ü ise sektörde yaşanan daralma olduğunu belirtti.



Eskişehirli ihracatçıların karşılaştığı temel sorunların tespit edildiği anketin sonucu ortaya çıkan raporun TOBB, Ticaret Bakanlığı ve ilgili İhracatçı Birliklerine iletileceğini söyleyen ESO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, anketin 104 üye firmanın katılımı ile yapıldığının bilgisini verdi. Sarar, anket sonucuna göre ortaya çıkan problemleri şöyle sıraladı: “Yeni müşterilere ulaşamama, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme, sektörde yaşanan daralma, lojistik-navlun maliyetindeki artışlar, boş konteyner/tır bulunamaması, rezervasyon problemleri, ihracat finansmanında yaşanan sıkıntılar ve bürokratik engeller olarak öne çıktı. Ankete katılanların yüzde 21’lik kısmı ‘ithalatta alınan gümrük vergileri geçici süreyle kaldırılması’ önerisinde bulundu.”



“Hammadde fiyatlarındaki artışlar firmanızın üretimini etkiledi mi?” sorusuna ankete katılanlardan yüzde 44’ü “Şuan için kapasitemizi düşürmedik ancak önümüzdeki dönem düşüreceğiz” diyerek yanıt verdi. 2021 yılı ihracatının 2020 yılı ile aynı düzeyde olmasını bekleyenlerin sayısı yüzde 42 oranında iken, 2021 yılı ihracatının 2020 yılından yüksek olmasını bekleyenlerin oranı ise yüzde 37 olarak belirlendi.