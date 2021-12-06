Eskişehirli madenciler, yerli üretim için teşvik bekliyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, madencilik sektörünün geçen yıl tüm olumsuz koşullara rağmen 4,3 milyar dolar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunduğunu, ancak yüksek izin bedelleri, devlet payındaki artış nedeniyle sektörde ciddi sorunlar yaşandığını dikkat çekti. Yüksek navlun bedelleri nedeniyle depolarda mal beklettiklerini belirten Çekiç, izin süreçlerinin öngörülebilir ve şeffaf olmasını, yatırım ortamının iyileştirilmesini, ruhsat güvencesinin artırılmasını talep ederken, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugün madencilik şirketlerinin ürettikleri malları üretmekte ve ihraç etmekte büyük zorluklar yaşadığını belirten Metin Çekiç, “Birçok mal müşteri siparişi ile üretilse de konteyner bulunamadığı için aşırı yüksek navlun bedelleri nedeni ile depolarda ve maden işletmelerinde bekliyor. Bu da işletmelerin nakit döngüsünü, ödeme dengelerini zora sokuyor. Dünya ticaretinde üretim ve tüketim zincirinde normalleşme olmadıkça sıkıntı daha da büyüyecek. Sektörümüzün bu sorunu için bakanlıklarımızın desteğine ihtiyacı var. Aksi takdirde yıkıcı etki yapması muhtemel” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar giderek artıyor”

Madencilik sektöründe yaşanan güncel sorunların azalmak yerine arttığına vurgu yapan Çekiç, yatırım ortamının iyileştirilmesini, ruhsat güvencesinin artırılmasını, izin süreçlerinin öngörülebilir ve şeffaf olmasını talep etti. Madencilik yatırımlarının büyük risk taşıyan yatırımlar olduğunu belirten Çekiç, son 10 yılda maden ruhsat sayılarında ciddi düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Çekiç, “2010 yılında 31 bin 562 arama ve 11 bin 604 işletme olmak üzere 41 bin 166 ruhsat varken, Eylül 2021 yılı itibariyle 5 bin 70 arama ve 9 bin 793 işletme olmak üzere toplam 14 bin 863 ruhsat kalmıştır” dedi.