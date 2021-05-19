Esnaf için düzenlediği farkındalık kampanyasıyla 500 bin kişiye ulaştı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN- Dervişoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 3 bin öğrencinin uzaktan eğitim sistemine bağlanabilmesi için ilk şiir kitabının gelirleriyle başlattığı tablet kampanyasının ardından sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Pandemide uygulanan kapanma ve kısıtlama tedbirlerinden en çok etkilenen kesimlerden biri olan yerel esnaflar için farkındalık kampanyası başlatan Sait Dervişoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 500 bin kişiye ulaştı. Dervişoğlu, alışverişlerin yerel esnaflardan yapılması çağrısında bulundu.

Zayıf finansal yapıya sahip esnafların yıllardır hem zincir marketler hem de AVM’ler nedeniyle ciddi ciro kayıpları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dervişoğlu, pandemi süreciyle birlikte oluşan ağır ekonomik koşullar nedeniyle esnafların bir bir kepenk indirdiğini söyledi.

Yerel esnafların yaşatılması ve kentlerde yarattığı istihdamın işsizler ordusuna katılmaması için yerel yönetimler kadar iş insanlarının da ellerini taşın altına koyması gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Yıllardır zincir marketler karşısında eriyen esnaflarımız tam kapanma sürecinde zincir marketlerin açık olması nedeniyle ciddi gelir kaybına uğradı. Yerel esnaflarımızın ticarete tutunabilmesi için toplumun dikkatini daha çok yerel esnafımıza çevirecek uygulamalar geliştirmeliyiz. Özellikle alışverişlerin yerel esnaflardan yapılması bu süreçte hayati önem taşıyor. Kentin tüm önderleri ile bu farkındalığı sağlayacak ortak sosyal projeler geliştirmeliyiz.” dedi.