‘Esnaf Seninle’ projesi, Mersin ekonomisini dijitale taşıyacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Kamu, STK, üniversite ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen, uygulama, MERSİN ESOB Esnaf Seninle markası ile kentin ekonomisini dijitale taşıyacak. Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren Skor Yazılım AŞ tarafından teknik-teknolojik altyapısı geliştirilen Esnaf Seninle projesine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD) ve diğer mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler destek veriyor.

Esnaf Seninle yerel alışveriş uygulamasıyla ilgili işletme kaydı ve ürün portföyü oluşturma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mersin’de esnaf ve ticaret siciline kayıtlı işletmelerin kabul edildiği uygulamada hizmet kalitesinin artırılması için eğitimlere yakın zamanda başlanacağını, yılın ikinci yarısında ilk siparişleri alacaklarını bildiren Skor Yazılım AŞ Başkanı Serkan Karakaya, şu bilgileri verdi: “Yerel esnafın perakendedeki payı yüzde 22’lere kadar geriledi. Market zincirlerinin 15 bin adet yeni şube açacağı haberlerine istinaden bu payın önümüzdeki süreçlerde yüzde 11’lere kadar düşeceği öngörülüyor. Yerel esnafımızın kent ekonomisinde yarattığı katma değeri korumak için geliştirdiğimiz Esnaf Seninle uygulaması kent lokasyonuna özel olarak kurgulanmış online bir pazaryeri mantığıyla hem esnafımıza hem de tüketicilerimize düşük maliyet oranları ile hizmet verecek.”

Online pazaryeri hizmet verecek



Müşteri portföylerinin büyük bir kısmını oluşturan yerel esnafın ulusal ve uluslararası market zincirleri ile online alışveriş sitelerinden olumsuz etkilendiği için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Serkan Kaya, tekstil, gıda, kırtasiye HOREKA sektörlerinin en fazla iş yaptıkları sektörler arasında yer aldığını bildirdi. Karakaya, “Firma olarak yerel esnaflarımıza özel yazar kasa ve terazi sistemleri geliştiriyoruz. Mersin’in coğrafi işaretli ürünleri olan tantuni, cezerye, şalgam, kerebiç gibi özel ürünler için yeni nesil yazar kasa ve terazi sistemleri geliştirdik. Yaptığımız sistem ve yazılımlarla coğrafi işaretli ürünlerimizin sektörel gelişimlerini sağladık. Ancak bugün müşteri kitlemizin büyük bölümü ulusal ve global sermaye zincirlerinin altında eziliyor” diye konuştu.

Esnafın dijital dönüşümünü sağlayacak güce sahip olamadığı için de online alışveriş pazarından yeterli payı alamadığına vurgu yapan Karakaya, “Bu zorlu süreçte yıllardır birlikte çalıştığımız esnafımıza destek olmak adına geliştirdiğimiz uygulama ile yerel işletmelerimiz online satış gücüyle global ve ulusal markalar karşısında eski rekabet gücüne dönmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Uygulamanın Mersin lokasyonuna özel olarak kurgulanan online bir pazaryeri mantığıyla geliştirildiğini ifade eden Serkan Karakaya şöyle devam etti: “Yerel esnafımız online pazaryerimiz sayesinde kendi lokasyonu içinde en başta kendi mahallesine ve sokaklarına hizmet verecek. Bu durum esnafımıza hem enerji tasarrufu hem zaman tasarrufu hem de hızlı teslimat avantajı kazandıracak. Ayrıca esnaflarımızın ulaşılabilirliği artacak. Son tüketici uygulama üzerinden en yakınındaki kategorilere ayrılmış işletmeleri ve ürünlerini görüntüleyebilecek. İşletmelerimiz 12 farklı perakende alanından ürünleriyle online pazaryerinde yer alacak. Uygulamamızda teslimat, gel al, kapıda ödeme gibi birçok farklı teslimat ve ödeme seçenekleri olacak. Ayrıca uygulamamız üzerinden MERSİN ESOB’a kayıtlı hizmet sektöründe faaliyet yürüten esnaf ve sanatkarlarımızda yer alacak, hizmet sektöründeki işletmelere vatandaşlarımızın 7/24 ulaşabilecekleri bir sistem geliştiriyoruz.”

Sipariş başına 1 lira komisyon alınacak



Esnaftan alacakları komisyon bedelinin de çok düşük olduğunu belirten Serkan Karakaya, “Sipariş başına 1 kontör komisyon alacağız. Kontör ücretlendirmesini de ilk etapta kontör başı 1 TL olarak başlatmayı hedefliyoruz. Kontör sistemimiz, diğer uygulamalara göre komisyon maliyetlerini 6’da 1 oranında düşürecek. Ayrıca uygulamamızın herhangi bir giriş, kayıt ve yıllık bakım gibi ek maliyeti bulunmuyor. Sistemimiz esnaflarımızın teknik yeterlilik korkusu yaşamayacak şekilde ve esnaf dostu olarak kullanıcı konforu düşünülerek geliştirildi. Güncellemeler de ücretsiz olacak” diye konuştu.