ESO, “2021 Dünya Odalar Yarışması”nda Türkiye’yi temsil edecek

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), “2021 Dünya Odalar Yarışması”nda finale kaldı. Dünyanın dört bir yanından, 33 farklı ülkeden gönderilen projeler arasında finale kalmayı başaran ESO, 22-25 Kasım 2021 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilecek finallerde Türkiye'yi temsil edecek. ESO, İngiltere, İrlanda ve Belçika’dan rakipleriyle yarışacak.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yarışma, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından dünyanın dört bir yanındaki odaların yaptıkları yenilikçi projeleri ödüllendiriyor. Kendi alanındaki tek ödül programı. Yarışma, odaların çığır açan girişimlerinin tanınırlıklarını yükseltmek adına eşsiz bir fırsat. Dünya Odalar Yarışması 2003 yılındaki başlangıcından bu yana iki yılda bir düzenlenen Dünya Odalar Kongresi’nin ayrılmaz bir parçası” diye konuştu.

İklim değişikliği kategorisinde yarışacak

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü İsmail Öztürk ise Dubai’de yapılacak finale endüstriyel simbiyoz temalı ShareBox projesiyle katılacaklarını belirtti. ESO’nun bu projeyle iklim değişikliği kategorisinde ülkemizi temsil ederek, İngiltere, İrlanda ve Belçika’dan rakip odalarla yarışacağını dile getiren Öztürk, “Organizasyona 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin delege katılacak. Hem Avrupa Birliği hem de ulusal hibe kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz ShareBox projesi Eskişehir’de birçok üye firmamız arasında simbiyotik ilişkilerin kurulmasını ve temiz üretim alanında önemli bir kapasite yaratılmasını sağladı. Yönetim kurulumuzun destekleri ve çalışanlarımızla birlikte bir ekip ruhuyla yürüttüğümüz projemizin kendi alanında Dünya’nın en önemli organizasyonu olan Dünya Odalar Kongresi’nde finalist olması bizlere çok büyük bir gurur yaşattı” ifadelerini kullandı.