Et ve Süt Kurumu tereyağı satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, 20 bin 27 kilogram dondurulmuş blok tereyağını online satış yöntemi ile satacak.

Başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 30 Aralık 2021 tarihi saat 17.30’a kadar sutihale@esk.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecek. İstenilen belgeler başvuru sahipleri tarafından 4 Ocak 2022 tarihinde saat 17.30’a kadar hem online olarak sisteme yüklenecek, hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

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