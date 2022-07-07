Eti Alüminyum, enerjiden gelen emisyonu sıfırladı

Burcu SUNA



KONYA - Eti Alüminyum, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sera gazı emisyonlarına ilişkin tedbirleri hayata geçirmeye başladı. ‘Yeşil alüminyum’ olarak bilinen düşük karbonlu alüminyum üretimini gerçekleştirebilmek için bir dizi adımlar atan Eti Alüminyum, Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) sistemine dahil ederek tükettiği elektriğin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaktan karşıladığını belgelemiş oldu. Konya Seydişehir’de Türkiye’nin tek birincil alüminyum entegre tesisine sahip Eti Alüminyum, YEK-G belgeleri ve yıl içinde devreye alınan GES yatırımlarıyla 2022’de yakaladığı sıfır emisyonu devam ettirmeyi ve güneş enerji santrallerini (GES) yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyor.

‘Hedefimiz yeşil alüminyum’

Eti Alüminyum AŞ Genel Müdürü Mehmet Arkan, “yeşil alüminyum” hedefinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, “Yapılan ikili anlaşmalarla 2021 yılındaki enerjiden gelen emisyonlarımızı yüzde 50 oranında düşürerek yarı yarıya azaltmış olduk. 2022 yılında ise Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından verilen YEK-G sertifikaları ve yıl içinde devreye aldığımız güneş enerji santralleri (GES) yatırımları ile ilk 6 ayda enerjiden gelen emisyonları sıfırladık. GES yatırımlarının bu yılın sonunda tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.

Alüminyum üretiminde elektrik tüketimlerinin yüksekliğine dikkat çeken Arkan, “Tüm dünyada alüminyum sektöründe emisyon oranlarının önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda ‘yeşil alüminyum’ hedefimize oldukça yakın olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Önceliklerinin Ar-Ge ve inovasyon yatırımları olduğunu vurgulayan Arkan, şunları söyledi; “Alüminyum külçe, t-ingot, yuvarlak ingot, yassı ingot, alaşımlı külçe gibi ürünlerin üretimi ve satışının yanında, alüminyum hidroksit kullanarak alüminyum oksit (alümina) üretiyoruz. Boksit cevheri çıkarılan maden ocağımızda, çıkarılan cevherin tamamı işleniyor. ATH adı verilen yanmayı geciktirici yeni stratejik ürünümüz, EtiFine markasıyla otomotiv, uçak, tren sektöründe iç döşemelerde, yanmaz halı üretiminde, enerji ve haberleşme kablolarının izolasyon kısımlarında yüzde 60’a kadar kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge çalışmalarına devam ederek stratejik sektörlerin tedarikçisi olmayı sürdüreceğiz.”