Eti Bakır’dan İkiztepe kazılarına 200 bin TL’lik sponsorluk

Müberra TAŞÇI / SAMSUN

Başta enerji, madencilik, inşaat olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Cengiz Holding’in iştiraki Eti Bakır, Samsun’da devam eden İkiztepe kazılarına sponsorluk için anlaşma imzaladı.

Karadeniz arkeolojisinin protohistorik dönemleri için çok önemli bir yere sahip olan İkiztepe yerleşkesine verdiği bu destekle Eti Bakır, hem Karadeniz hem de Anadolu arkeolojisine katkıda bulunacak.

Samsun’da yapılan kazıların Karadeniz ve Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Bu sponsorluk şirketimiz için kültür varlıklarımıza destek vermekten de öte bir anlam taşıyor. Samsun’daki ikiztepe kazılarında ortaya çıkan bulgular, burada o dönemlerde de bakır madenciliği yapıldığını ortaya koyuyor. Bugüne kadar İkiztepe kazı alanında, özellikle de mezarların içinde çok miktarda bakır alaşımından yapılmış silah, alet ve takılar bulunmuş. Biz bu binlerce yıllık mirası bugün sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yapılacak yeni kazılarla bölgenin, Karadeniz ve Anadolu arkeolojisine çok önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam. İkiztepe kazılarına 200 bin TL’lik bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bu sponsorluğun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Metali kullanma konusunda oldukça teknik bilgiye sahip”

Şu ana kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda İkiztepeliler’in metal ile ilgili teknik bilgiye sahip olduklarını söyleyen Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ise şunları kaydetti: “Halen yürütülen kazı çalışmaları gösteriyor ki Samsun, keşfedilmemiş bir kültürel miras hazinesi olarak araştırmacıları bekliyor. Bu çalışmalardan en önemlisi ise Bafra ilçemizde bulunan İkiztepe Yerleşkesidir. Şimdiye kadar geliştirilen kazılarda ele geçen çok sayıda esere bakıldığında İkiztepeliler’in metali kullanmak konusunda oldukça önemli teknik bilgiye sahip olduğu ve ustalığı görülmektedir. Kazı çalışmaları oldukça maliyetli olduğundan kazı alanlarında özellikle devlet desteği çok önemli. Devletin yanı sıra sponsorluklar da çalışmaları büyük derecede kolaylaştırıyor. İkiztepe Yerleşkesinin Eti Bakır tarafından desteklenmesi kazının sürekliliği için bir nefes oldu.”

“İkiztepe’de tekstil dokumacılığı izleri var”

İkiztepeliler de metal kullanımı haricinde tekstil dokumacılığının da yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt da İkiztepe’de ortaya çıkarılan pişmiş toprak, kemik ve taş eserlerin Karadeniz’e özgü ahşap mimari, tekstil dokumacılığı ve metal kullanımının izlerini yansıttığını söyledi. Yerleşmede özellikle mezarda açığa çıkarılan metalden üretilmiş çeşitli silah, alet, ve takıların halkın maden endüstrisinde ulaştığı bilgi ve birikimi net bir şekilde gösterdiğini belirten Beyazıt, “Bu durum ise geçmişten günümüze gündelik hayatta metal kullanımının önemine işaret ediyor. Bu değerli mirası ortaya çıkarıp korumak için sundukları destek nedeniyle Eti Bakır’a teşekkür ederiz.” diye konuştu.