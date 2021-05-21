Eti Maden karot ambarı yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Karot Ambarı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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