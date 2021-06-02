Etiketten markaların markası olmayı hedefliyor

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Etiketten Endüstriyel Ürünler Sanayi, baskı sektörüne yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Kurumsal altyapı ile büyümeye odaklanan firma, haziran ayı sonuna kadar oluklu mukavva üretim hattını da devreye alacak. Etiketten Endüstriyel Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arabul, etiketin olduğu her alana girerek markaların markası olmayı hedeflediklerini söyledi. İbrahim Arabul, küresel ölçekte vazgeçilmez bir oyuncu olma yolunda planladıkları yatırımların devam ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: “Türkiye’de kim ne üretiyorsa biz onun markasını dokunulabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bütün yatırımlarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu ciddi bir hedef bizim için. Yani dünya devleri ile çalışmaya talibiz. Bu yönde sorumluluklarımızın ağır olduğunu da biliyoruz. Şirketlerin kaderini markasının belirlediğine inanıyorum. Bu yüzden şirketimizin ismini de ‘Etiketten’ olarak belirledik. 2008 yılında başladığımız endüstriyel etiket üretimindeki büyümemizin sürdürülebilir olması için güçlü bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Mevcut endüstriyel etiket üretim kapasitemizi artırırken diğer taraftan da nitelikli etiketler ve oluklu mukavva üretim hattını da haziran ayının sonuna kadar devreye alacağız.”

İhracat potansiyeli 10 milyar dolar

Arabul, etiket sektörünün 10 milyar dolar civarında olan ihracat potansiyeli ile de önünün açık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Sektörün ihracat şansı çok büyük ve bu konuda da planlarımız var. Avrupa’da kişi başı etiket tüketimi ile Türkiye arasında önemli fark var. Ama Türkiye bu konuda da sürekli gelişen bir pazar. Türkiye’de kırsal kesimde etiketin kullanımı ve önemi daha da artacak. Etiket sektöründe iddialıyız. Hedefimiz Türkiye’nin en büyük ilk 500 kuruluşu arasında yer almak. Üretim ve pazar altyapımızı da bu yönde oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal firmalarla kurumsal bir yapıda sürdürülebilir bir büyüme planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğiz. Şu anda 3 bin metrekare olan kapalı üretim alanımızı 7 bin metrekareye çıkarmanın hazırlığı içindeyiz. İlk etapta İstanbul olmak üzere daha sonraları da bazı önemli illerde şubeler açmayı planlıyoruz. Bu planımızı yurt dışı için de uygulayacağız. Üretime yönelik makine yatırımlarımızın haricinde dijital altyapımızı da güçlendiriyoruz.”