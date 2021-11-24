ETO Başkanı Güler: TL’deki değer kaybına müdahale edilmeli

Ayşe Kaytan UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, döviz kurunda yaşananların dalgalanmanın ötesine geçtiğini ve kur şoku haline geldiğini belirtti. Güler, dövizdeki yükselişin önüne geçilmesi için acilen gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Merkez Bankası’nın aldığı son kararların ardından döviz kurunda meydana gelen artışın hızlandığını ve Merkez Bankası’nın aldığı kararların piyasa gerçekleriyle örtüşmediğinin acı bir şekilde tecrübe edildiğini söyleyen Güler, “Düşük faiz ekonomiyi canlandırmada önemli bir etken. Ancak Türkiye ekonomisinin mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda düşük faiz politikasının pek de mümkün olmadığını görüyoruz. Döviz-faiz,-enflasyon üçlüsünü dengede tutacak politikalara ihtiyacımız var” dedi.

Döviz kurunun hızla yükselmesinin tüccar ve sanayici için maliyet artışı anlamına da geldiğini belirten Metin Güler, “Dövizle mal alıp ve üretim yapan ancak TL ile satış yapan KOBİ’lerin zararı giderek artıyor. Döviz kurunun ani bir şekilde artışı enerji maliyetlerini de hızla yükseltiyor. Kur artışıyla birlikte elektrik, doğalgaz, nakliye başta olmak üzere üretime dair tüm maliyetler hızla yükseliyor ve işletmelerin yükleri daha artıyor” ifadelerini kullandı. Güler, dövizde yaşanan artışa müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekonomide öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu, yatırım yapmak isteyenlerin öngörülebilirliğe dikkat ettiğini belirten Metin Güler, şunları kaydetti: “Ancak şuan ki piyasa koşulları ve rekabet ortamı öngörülebilirlikten uzak. TL’de bir günde yaşanan yüzde 7’ye yakın değer kaybı anlaşır ve kabul edilebilir değil. Tüccar ve sanayicilerimiz döviz kurundaki şok artışlar nedeniyle tedirginlik duyuyor ve yarınını planlayamamaktan endişe ediyor. Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi yönetiminin bu gidişatı değiştirmesini umut ediyoruz.”

“Acilen ekonomi bilim kurulu oluşturulmalı”

Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok ise, Merkez Bankası’nın son faiz indirimi ile birlikte ülke ekonomisinin kaos ortamına sürüklendiğini savundu. İktidar temsilcileri ve ekonomi yönetiminden sorumlu yetkililerin faiz üzerinden inatlaşmaya gittiğini belirten Entok, şöyle konuştu: “Ülkedeki ekonomik tablo bir kaos ortamına dönüştü. 2 yıldır tüm ticari faaliyetlerimiz ve birikimlerimizi pandemi ve enflasyon sebebiyle oluşan hasarı onarmak için seferber etmişken TCMB’nin hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve sonucunu bile bile yaptığı faiz indirim kararını hem üzüntü ve kaygı hem de büyük bir şaşkınlıkla karşılıyoruz. 1 Haftada yüzde 40’a ulaşan yükseliş nedeniyle önceden aldığımız işlerde zarar ediyor, yeni proje ve siparişlerde ise yüzde 70’i aşan iptal istemleri nedeniyle koşar adım çaresizliğe sürükleniyoruz. Bu inatlaşma ekonomi biliminin tüm ilkelerine ters olmakla birlikte ülkenin tek çıkışı olan üretime de bile bile ağır bir darbe vuruyor.”

İş insanları olarak ekonominin özgür, kararlı ve güvenli bir yapıya ihtiyacı olduğunu ve şuana kadar yapılan hamlelerin bu ihtiyaca cevap vermediğini söyleyen Ulaş Entok, şöyle devam etti: “Bizler mega enflasyona doğru giden bu korkutucu seyri durdurmak için piyasalara doğrudan olumlu katkı sunacak isimlerin olduğu bir ekonomi bilim kurulu oluşturulmasını talep ediyoruz. Ekonominin siyaset üstü bir anlayışla değerlendirilmesini, iş dünyasının çağrılarına her zamankinden daha fazla kulak verilmesini istiyoruz"

“Bu yangının beledi ağır olur”

Dün doların 13.60 TL’ye kadar yükselmesi üzerine bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Davut Çetin, “Üyelerimizin TL alacakları eridi, telefonlar yağmur gibi, ne söyleyeyim” diye sordu. Çetin şunları söyledi: Enflasyonun altında faiz politikasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Merkez Faiz düşürdü, ama Hazine tahvil faizi artırıyor. Bu döviz yangınının ekonomi dışında sosyal beledi de ağır olur. Ekonomik ve Sosyal Konsey olmalı ve politikalar orada belirlenmeli. Doları olan, ücretini Dolar’la alan kazandı, ücreti milli para olan zorunlu tasarruf hesabı olanlar kaybetti.”