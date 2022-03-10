Ev tekstilinde trendler HOMETEX’te belirlenecek

DÜNYA (BURSA) - Ev tekstili sektöründe dünya çapında yılın ilk ve en büyük buluşması olacak HOMETEX 26. Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli aktörleri, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ve KFA Fuarcılık tarafından düzenlenecek HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nda bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ev tekstili, döşemelik kumaş ve tül perde alanında söz sahibi büyük üreticilerin katılımıyla gerçekleşecek fuar toplam 11 salonda ve 200 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Ev tekstilinde moda ve trendleri belirleyecek HOMETEX’te perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili, iplikler, halılar ve duvar kaplamaları gibi çok çeşitli ürünler sunulacak. Türkiye, Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılacak firmaların küresel trendleri belirleyen yenilikçi ürünlerini sergileyeceği fuar, yeni uluslararası işbirliklerine sahne olacak. Mayıs ayında sektörün tüm dinamiklerini buluşturacak HOMETEX’te, büyük hacimli siparişlere odaklanan tedarikçilerden ihracatçılara, toptancılardan zincir mağaza sahiplerine kadar geniş bir katılımcı profili yer alacak.

HOMETEX bu yıl ayrıca ev tekstili trendlerinin özel bir tasarımla sergileneceği HOMETEX Fuarı Trend Alanı, ünlü tasarımcılar ve akademisyenlerin katılacağı seminer programları, sektörel zirveler ve daha birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak.