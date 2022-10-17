Ev tekstilinin genç yıldızları ödüllendirildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller, 12’nci kez törenle sahiplerini buldu. Jüri toplantısının ardından yarışmanın birincisi, ‘Favela’ isimli çalışmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi Sevda Kanalcı, ikincisi ‘Algae’ isimli çalışmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı öğrencisi Nursima Bingöl, üçüncüsü İSE İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımcısı Öğrencisi Duru Dodanlı oldu. 3 finalist 6 aylık online İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvuru hakkı kazanırken yarışmanın birincisi Kanalcı, 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi alacak.

"İhracat hedefinin önemli bir bileşeni"

Pandemi nedeniyle tüm süreçleri çevrimiçi olarak yürütülen yarışmanın sonunda heyecanın doruğa çıktığını kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektörlerinde tüm zorluklara rağmen, Avrupa’da ve dünyada söz sahibi bir konuma yükselirken biz de tasarımın önemini vurgulamak için 12 yıl önce bu yola çıktık. 2011’den bugüne kadar toplam 2 bin 115 başvuru yapıldı, 138 yarışmacı ödül aldı. Ayrıca 12 aya kadar olmak üzere 15 yarışmacımız da yurt dışında eğitim bursu başvuru imkânına sahip oldu. Bu yarışmalar, ülkemizin ihracat hedeflerinin en önemli bileşenlerinden birisini de oluşturuyor” diye konuştu.