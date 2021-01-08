Expo 2021 Hatay, COVID-19 nedeniyle ertelendi

HATAY-DÜNYA

Bu yıl 23 Nisan-29 Ekim tarihleri arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Expo 2021 Hatay, COVID-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Antakya ve İskenderun’daki iki farklı alanda ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla 10 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Dünyada, Türkiye’de ve Hatay’da salgınının son aylarda olağanüstü şekilde yayılmasının neden olduğu sağlık koşullarını dikkate aldıklarını ifade eden AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, “Expo organizasyonunu üstlenen kentlerin, yurtiçi ve yurtdışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğine öncelik vermesi çok önemlidir. Expo 2021 Hatay’ın Aralık 2021'e ertelenmesi kararı, pandeminin dünyanın her tarafında insan hayatını ciddi biçimde tehlikeye sokan büyük etkisi nedeniyle alındı. Bu ertelemenin hem Expo 2021 Hatay ziyaretçileri, hem ulusal ve uluslararası katılımcılar için daha güvenli bir Expo ortamı ve deneyimi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Uluslararası katılımcıların kendi bahçe ve pavyonlarını hazırlamak ve daha etkin faaliyetler düzenlemek üzere Hatay’a gelmek için daha fazla zamana sahip olacaklarını da belirten Briercliffe, organizasyonun 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

“Erteleme fırsat olacak”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, organizasyonu 23 Nisan 2021’de gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Lütfü Savaş, “23 Nisan 2021'de Expo 2021 Hatay'ı organize etmek için var gücümüzle çalışırken, COVID-19 salgını şehrimiz dahil tüm dünyada normal yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Biz bu erteleme kararını bir fırsata dönüştürmek ve 10 Aralık 2021'e kadar olan zamanı Expo 2021 Hatay'ın çok daha başarılı olması için değerlendireceğiz. Bu süreçteki verimli iş birliği ve yardımları için AIPH Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Savaş Expo 2021 Hatay'ın açılış öncesi ve sonrasında hem Antakya hem de İskenderun alanlarında bir dizi heyecan verici Expo etkinlikleri düzenleyeceklerini ve Hatay'ı bir festivaller şehrine dönüştüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Başta sanatsal, kültürel, gastronomi, gençlik ve çocuk etkinlikleri olmak üzere, fuar, seminer ve konferansları Hatay’ın hayatında kalıcı hale getireceğiz. Bu sayede ziyaretçilerimize Hatay’ın güzelliğini keşfetmek ve tekrar tekrar ziyaret etmek için fırsat yaratacağız. Sonuç olarak, güzel ve unutulmaz bir Expo'ya ev sahipliği yapmak için 10 Aralık 2021 tarihini dört gözle bekliyoruz.”

Pandemi nedeniyle dünyadaki birçok organizasyon ileri bir tarihe alınmıştı. 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına, Katar’da yapılması planlanan Expo 2021 Doha etkinliği de 2023 yılına ertelenmişti.