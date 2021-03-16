Expo 2023 Kahramanmaraş’ta Çerkes bahçesi kurulacak

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni için bu defa Kafkas Kültür Derneği’nde Expo 2023 Kahramanmaraş içerisinde yer alacak Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige Bahçesi projesi için imza töreninde Dernek Başkanı Bekir Sami Yavuz ile bir araya geldi.

Expo 2023’te Kafkas kültürünü tanıtmak istediklerini belirten Hanefi Mahçiçek, “Bunun için 1.000 metrekarelik Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige Bahçesi kurulacak” dedi.

Onikişubat Belediye’sinin Kafkas kültürünün tanıtımı, birlik ve beraberliği pekiştirmek için fırsatı tanıdığını ifade eden Bekir Sami Yavuz ise, “Toplumumuzun geleceği için en iyisini hedefleyerek, yapacağımız bahçemizde projeler araştırıyoruz” şeklinde konuştu.