EXPO 2023'ün üniversite ayağı için imzalar atıldı

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 hazırlıklarına hızla devam ediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile yaptığı EXPO 2023 iş birliği sözleşme protokolü için rektörlerle bir araya geldi.

Üniversiteler, iş birliği protokolü ile 192 gün sürecek etkinlik boyunca düzenli aralıklarla bilimsel toplantı, akademik çalışmalar ve konferansların düzenlemesi gibi birçok projeye imza atacak. EXPO alanında üniversitelerimiz standlarıyla projeye farklı bir etki sağlayacaklar.

Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi Rektörlük binalarında gerçekleşen iki ayrı imza töreninde Başkan Mahçiçek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ve rektör yardımcılarının hazır bulunduğu programda resmi iş birliği protokol imzaları atıldı.

"EXPO projemiz, 193 gün süreyle devam edecek"

Kahramanmaraşın turizmine, ekonomisine, tanıtımına önemli katkıları olan EXPO 2023 projesinin üniversite tarafıyla ilgili olan kısmı için rektörlerle bir araya geldiklerini söyleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO'nun kenti çok üst noktalara taşıyacak bir proje olduğuna dikkat çekti. Uluslararası projelerin artık futbol müsabakalarıyla sınırlı olmadığını belirten Mahçiçek, şöyle konuştu: "Birkaç günlük de değil EXPO projemiz, 193 gün süreyle devam edecek. Bizim en büyük eksiğimiz olan tanıtımımıza, şehrimizin refah seviyesinin yükselmesine ve ekonomisine ciddi katma değer sağlayacak bir proje. Bu bağlamda üniversitemiz de çok ciddi hizmetler sunacak. Bu sene çeşitli konferanslar düzenleyerek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üniversitemizin EXPO’muza davetini sağlayarak hem de EXPO döneminde kurgulayacağımız yarışmalarla ilgili jüri olarak değerli katkıları olacak. Çok önemli çalışmalar icra edecek üniversitemiz de teveccüh gösterdiler sağ olsunlar. Rektörümüz de yardımcıları da buradalar. Yaptığımız tüm faaliyetler Kahramanmaraş için. İnşallah şehrimizi bu çapta projelerle buluşturarak çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Değerli Rektörlerimize Belediyemiz adına bizimle işbirliği noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için de güzel çalışmalar olacağına inanıyorum.”

"Bilimsel toplantılarda jüri desteği vereceğiz"

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise, “Üniversitemiz; ilmi, tanıtım, kültürel ve diğer eğitim-öğretim alanlarında şehrimizin göz bebeği bir kurumu. Şehrin bütün projelerinin ve meselelerinin içerisindeyiz üniversite olarak. Bilindiği üzere EXPO 2023 projesi ile Kahramanmaraş’ın bir dünya şehri olduğunu herkese göstermiş olacağız. Onikişubat Belediyemizle Uluslararası Bahçecilik sergisi protokolünü imzalamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu protokol kapsamında biz üniversite olarak EXPO 2023 projesinin tanıtımında ve protokolde yazan görevleri yerine getireceğiz. Üniversitenin imkânları şehrin imkanlarıdır. Şehrin her meselesi de üniversitemizin meselesidir. Üniversitemizin kongre merkezleri var çeşitli toplantı salonlarımız var, inşallah burada EXPO 2023’ü tanıtmak üzere Belediyemizle birlikte burada bilimsel çalışmalar, kongreler, sempozyumlar, söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bilimsel toplantılarda jüri desteği vereceğiz. İşletmeden iktisada, eğitimden sağlığa, ziraatten ormana kadar bütün bölümler bulunmakta. Gerçekten çok önemli bilim insanlarımız görev yapmakta. Bu bilim insanlarımızla birlikte jürilerde aktif görev alacağız. EXPO 2023 Fuar alanında üniversitemize stand tahsis edilecek. İnanıyorum ki EXPO 2023 projesinde ve yaptığımız protokolle ekomonisinde, turizminde, kültüründe, tanıtımında çok ciddi bir atılım hatta bir devrim yaşanacak diyebilirim. Şimdiden bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül de, EXPO 2023'ün çok önemli bir proje olduğunu İstiklal Üniversitesi olarak bu projeye katkıda bulunacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özgül, EXPO 2023 kapsamında İstiklal Üniversitesi'ne düzen her görevi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.