“EXPO ile Hatay’ın geleceği için yeni bir yol açtık”

HATAY - Hatay’da 10 Aralık’ta açılacak EXPO 2021’in lansmanı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO’yu Hatay’ın turizmi, ticareti ve geleceği için yaptıklarını belirterek, bu organizasyon ile ‘yeni bir yol açtıklarını’ vurguladı. EXPO’nun Antakya-Defne alanında yapılan etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Konuşmasında Atatürk’ün Türkiye’ye ‘armağan ve emanet’ ettiği Hatay için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Savaş, “Suriye’deki savaş ortamı, Mısır’la olan karayolu anlaşmasının iptali ve son olarak pandemi, çiftçimizi, esnafımızı ve iş insanlarımızı ekonomik olarak geriye götürdü. Köyden kente göç arttı. Esnafımız kepenk kapattı. İnsanlarımız fakirleşti. Bildiğiniz tüm yollar kapalıysa yeni bir yol açmalısınız. Biz de bunu yaptık” dedi. Başkan Savaş, “Esnafımız, iş insanımız ve turizmcimiz için UNESCO Gastronomi Kenti unvanını kazandık. Hatay Deniz Otobüsü ile Akdeniz’de Türk bayrağımızı dalgalandırarak yolcu taşıyacağız. Biz Hatay için çalışırken Sayın Genel Başkanımız Türkiye için çalışıyor. EXPO, Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hatay’ın sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli bir kent olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Lütfü Başkanımız krize karşı yeni bir yol açtı ve EXPO’yu Hatay’a getirdi. Başkanımızı yürekten kutluyorum” dedi. Hatay’ın uluslararası arenada tanıtımında herkesin pay sahibi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kenti tanıtmak öncelikle belediye başkanlarına düşer. Bu kentin tanıtımı için Lütfü Başkanımızın ve ekip arkadaşlarının çabası takdire değer. Tüm dünyanın gözbebeği Hatay’ı dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevi” diye konuştu.

Toplam EXPO alanı 350 dönüm

Dünyanın her yerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçi beklenen Botanik EXPO Fuarı, ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla yapılıyor. Expo için biri Antakya-Defne, diğeri İskenderun-Arsuz bölgesinde olmak üzere, toplam 350 dönümlük iki alan hazırlandı. Antakya ve Defne bölgesindeki alan 250 dönüm, İskenderun ve Arsuz ilçelerine hitap eden tesisler ise 100 dönüm olarak planlandı. Her iki etkinlik alanında ziyaretçiler için; Medeniyetler Bahçesi, amfi tiyatro, yurt içinden ve yurt dışından şehir bahçeleri, endemik, tıbbi aromatik bitkileri ve çiçeklerin sunulduğu alanlar, Gastronomi Köyü gibi birimler yer alıyor. Fuar, gastronomi, tarih ve kültür etkinlikleri ile yaklaşık 6 ay devam edecek.