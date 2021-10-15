Expo zamanı Kahramanmaraş’a 2 milyon turist gelecek

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO 2023 tanıtım faaliyetleri kapsamında Expo alanında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Mahçiçek; yol ve kaldırım belediyeciliğinin bittiğini ifade ederek, “Bunları yaptık. Artık Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz. Kahramanmaraş’ın her şeyi var. Ülkemizde üretimde ilkler arasında yer alıyor. Ama Kahramanmaraş’ı kimse tanımıyor. Biz ‘Öyle bir proje yapmalıyız ki dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından insanlar gelebilsin’ dedik. Kahramanmaraş’a Expo zamanı 2 milyon, her sene de 1 milyon misafir gelecek. Turizm koridorunda yerini alarak Şanlıurfa Göbeklitepe, Gaziantep Zeugma, Kahramanmaraş Germeicia’dan Kapadokya’ya uzanan bir hat üzerinde olacak. Expo, uluslararası bir proje” dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise şu şekilde konuştu: “Bir şehrin ilerlemesinde 3 önemli unsur var. Sanayi, tarım ve turizm. Kentin sanayisi ve tarımı var ama turizmde çok eksiğiz. Esnafımız turizmden para kazanamıyor. Expo 2023 ile turist Kaharmanmaraş’a gelecek. Esnaf ve tüccar kazanacak. Ancak buraya turist geldiği zaman konaklamak için çevre illere kaçırırsak çok yazık olur. Konaklama yatırımlarının iş insanlarımız tarafından yapılması lazım. Bu projenin Maraş’ın önünü çok açacağına inanıyorum.”