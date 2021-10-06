EXPOBEL kapılarını Gaziantep’te açtı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı Ortadoğu fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin destekleri ile başlatılan fuar 9 Ekim tarihine kadar sürecek. Fuar açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, çeşitli il ve ilçelerin belediye başkanları ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, şehirlerin doğayı değiştiren insanın en büyük eseri olduğunu belirterek, belediyelerin yerel yönetimlerin kalkınmasında öncü rol oynayacak konumda olduğunu dile getirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin birlikte iş yapma kültürünün güçlü olduğunu ifade ederek, bunun neticesinde birliği ve bütünlüğünü muhafaza ederek ihracat hedefine ulaşmak üzere olan bir kent olduğunu kaydetti. “Bunu yaparken ne teşvik ne de limanımız var” diyen Gül, Ama beşeri sermayemiz, birlik ve bütünlük, kardeşliğimiz var. Hepsinden önemlisi müteşebbis ruhumuz var. Gaziantep fuarlar, girişimcilik şehri. Özel sektör ciddi anlamda girişimci. Bunun aynısını kamuda belediyelerde de yapmak gerekiyor. Özel sektör kendini yeniliyor. Rekabet, üretimlerde yenilik arayışı içinde. Bu kamu içinde artık bir zorunluluk. Bu olağanüstü bir imkan sağlıyor. Bu fuarda iyi örnekleri görerek her belediyenin birbirinden öğreneceği çok şey var. Belediye başkanlarımız açısından fuarın çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir ile kalkınma olmaz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise farlar şehri olmak için çok çalıştıklarını kaydetti. Şahin, tüm şehirlerin dahil olduğu topyekûn bir kalkınmadan söz ederek, “Ankara, İzmir, İstanbul’u tek başına kalkındırarak Türkiye’yi kalkındıramayız. 81 ilde aynı enerji, moral ve motivasyonu oluşturmamız lazım dedik. 94 ruhunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da attığı o tohumu bütün Anadolu’ya yaymamız lazım dedik. Çalıştık, büyük projeler ürettik. ‘Akıllı Şehirleri’ artık bütün dünya konuşuyor. ‘Sağlıklı Şehirler’ dedik. Şehir sağlıklı, dirençli, güvenli değilse gördük ki pandemi bunu bize gösterdi. Şehrin sağlığı insan sağlığı ile alakalı. Dirençli ve güvenli şehir olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Yeşil Şehirler dedik. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili fikir projeleri açtık. Engelliler için özel çalışmalar yaptık. Her bir alanda hayırda yarıştık. Bu bir paradigma değişimi. Çalışmalar zihinsel dönüşüm, yeni belediyecilik anlayışı. Bu anlayışta gelinen noktayı hepimizin özümsemesi lazım. Belediyeler Birliği bünyesinde yapılan bu çalışmayı en iyi uygulayanlardan biri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’in sırrı birlik ve beraberliği”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Gaziantep’te bütün kurumlar ve liderlerde birlik ve beraberlik olduğunu ve bunun da Gaziantep’in sırrı olduğunu anlattı. Gaziantep’te aldığı morali Anadolu’ya götürdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İçerde ve dışarda yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen Gaziantep ihracatta rekorlar kırıyor. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bütün dünyada marka şehirler var. Türkiye’de en çok ihracat yapan 5’inci şehir. Bu Gaziantep’in girişimci yönünü gösteriyor. Krizler fırsatları getiriyor. Pandemide özveri ile çalışanları yürekten kutluyorum. Üretim kadar tanıtım da çok önemli. Böyle fuarlarla ürününüzü pazarlayabilirsiniz. Yerli ve milli değerlere sahip çıkıyorsunuz. Gaziantep kendini geliştiren ve farklılaştıran bir şehir. Yerel kalkınmanın ve şehri zenginleştirmenin yolu bu tanıtım ve markalaştırmadan geçiyor. Burada herkesin yürekleri bir atıyor. Türkiye’de örnek teşkil eden belediyecilik anlayışı Fatma Şahin, OECD’de Şampiyon Belediye Başkanı seçildi. Fazlasıyla hak ettiği bu ödülü alırken bu gururu beraber yaşattı bize. Başarısını uluslararası arenaya taşına başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle fuarlarla Gaziantepli kardeşlerim ve Türkiye kazanacak.”