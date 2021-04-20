Export Miners, 9 ayda 26 firmayı ihracatçı yaptı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de Türk İhracatçı ordusuna yeni firmalar kazandırmak amacıyla Temmuz 2020’de yola çıkan Export Miners, kuruluşundan bugüne geçen 9 aylık süreçte 26 firmayı ihracatçı yaptı.

İhracatçı firmaların toplam cirolarının 2.5 milyon doların üzerine çıktığını ifade eden Export Miners Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Aşut, özel sektörde ihracat yapmayan Türk firması bırakmamak üzere özel çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Türkiye’de çok yaygın olmayan veri madenciliği yöntemi ile ihracatçıların ürünlerini hangi pazara ve hangi fiyattan satabileceklerine yönelik önemli raporlar hazırlayarak Türk firmaların doğru ürünlerle doğru pazarlara girmesini sağladıklarını söyleyen Aşut, “Hazırladığımız raporlar sayesinde firmalar nokta atışı ihracat yapabiliyor. Gıda, yaş meyve-sebze, demir-çelik, ağaç orman ürünleri, makine gibi değişik sektörlere hizmet veriyoruz" dedi.

Son olarak farklı diller konuşan 6 nitelikli personel istihdam ederek büyümeye devam ettiklerini ifade eden Aşut, bu yıl için 600 bin TL net ciro hedefl ediklerini kaydetti. Firma olarak 5’inci aylarında İzmir’de bir şube kurmak üzere harekete geçtiklerini ifade eden Aşut, ayrıca Katar Kalkınma Bankası’nı da referansları arasına eklediklerini belirtti. Aşut, “Sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından üreticilerin ürünlerini ihraç ediyoruz. İzmir ve İstanbul gibi bizim için kritik lokasyonlarda da birer şube açmayı planlıyoruz” diye konuştu.