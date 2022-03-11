Ezine Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak
Ezine Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Camikebir mahallesinde bulunan iş yerleri ve konutlar ihale ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ezine Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Camikebir mahallesinde bulunan iş yerleri ve konutlar ihale ile satılacak.
6 adet iş yeri ve 41 adet konutun satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 22 Mart 2022 tarihinde Ezine Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.
Taşınmaz için yatırılacak geçici teminatı ve ön peşinat bedeli bağımsız bölümün muhammen bedelinin % 30’udur.