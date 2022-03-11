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Ezine Belediyesi gayrimenkul satışı yapacak

Ezine Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Camikebir mahallesinde bulunan iş yerleri ve konutlar ihale ile satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ezine Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Camikebir mahallesinde bulunan iş yerleri ve konutlar ihale ile satılacak.

6 adet iş yeri ve 41 adet konutun satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 22 Mart 2022 tarihinde Ezine Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

Taşınmaz için yatırılacak geçici teminatı ve ön peşinat bedeli bağımsız bölümün muhammen bedelinin % 30’udur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.