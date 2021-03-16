Ezogelinler ihracata başladı Almanya’ya 200 bin kavanoz turşu ve reçel gönderdi

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Kooperatif üyeleri, Almanya’ya 700 bin liralık 200 bin kavanoz turşu ve reçel ihraç etti. İKA ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilen Tarım Okulu’nda modern tarım yöntemleri eğitimi alan 220 kadından 7’sinin kurduğu Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi, mevsime göre ürün ekiyor. Kooperatif üyeleri, yöreye ait 45 ürünün satışını yapıyor. Yaklaşık 9 ay önce faaliyete başlayan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Saadet Toğaç, salça, kurutmalık, pul biber, nane, kekik hazırladıklarını şu anda mevsimi olan marul, karnabahar, beyaz lahana gibi ürünleri yetiştirdiklerini ifade etti. Toğaç, “Oğuzeli ilçesindeki tüm yöresel ürünleri iç piyasaya sattık. Daha sonra yurtdışından Almanya’ya 200 bin kavanoz turşu, reçel gönderdik. Gaziantep’in her ilçesine ait ürünleri işleyip, markalaştırarak pazarlamayı planlıyoruz. İleride daha çok büyüyeceğiz.”

“Kadınlar imkansızı başardı”



İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da SOGEP kapsamında tarım okulu, fidan üretim tesisi ve meyve sebze işleme tesisi olmak üzere 5,5 milyonluk yatırımla bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Tarım okulunda sulama, budama, hasat gibi tarımsal eğitimlerin yanı sıra sosyal girişimcilik, e-ticaret, e-ihracat, markalaşma, satış ve pazarlama gibi konularda eğitimler verdiklerini belirten Akyılmaz, “Kadınlara verdiğimiz imkanlarla neredeyse imkansızı başardılar. Yaptıkları başarılı çalışmalarla verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ettiklerini gösterdiler. Desteğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu model Gaziantep’in, büyüyerek tüm Türkiye' ye yayılacak” diye konuştu.