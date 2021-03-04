Fabrikasının bahçesine kurduğu kuş evi atölyesinde gençleri yetiştirecek

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Ortaokuldayken başladığı iş hayatını, 6 bin 500 metrekaresi kapalı 10 bin metrekare alana sahip tekstil fabrikasında havlu ve bornoz üreterek sürdüren Kızıl, fabrikanın bahçesine kurduğu atölyede edindiği tecrübeyi gençlere aktarmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelerle temasa geçti. Gençleri meslek sahibi yapmak için proje geliştirmek istediğini söyleyen Kızıl, hobi olarak başladığı marangozluğu mesleğe dönüştürdü. Atölyesinde kuş evleri, ahşap oyuncaklar, aksesuarlar, süs eşyaları, metal aksesuarlar üreten, fabrikasının bahçesine zeytin ağaçlara diken ve küçük bir bahçe oluşturan Kızıl, yağmur sularını depolayarak ağaçların ve bahçenin sulanmasında kullanıyor. Atölyesinde fabrikada çalışanlarına belirli aralıklarla mesleği öğreten Kızıl, kurdukları aile şirketinde işlerin büyük bölümünü çocuklarının üstlendiğini, atölyeye daha çok zaman ayırabildiğini belirtti.

Atölyesinde yaptığı kuş evi, ahşap oyuncaklar ve süs eşyalarından oluşan yaklaşık 3 bin parçayı fabrikada sergileyen Kızıl, yaptığı kuş evlerini okullara armağan ettiğini belirtti. Kızıl, “Ayrıca fabrika bahçesinde küçük ölçekte de olsa tarım yapılması için alan hazırladım. Küçükbaş hayvanlar getirdim. Çalışanlarım burada tarımla tanıştı” dedi. Gençlerin meslek edinmelerini çok önemsediğini belirten Kızıl, “Okullardan öğrencilerin gelerek atölyemde ahşap dekorasyon mesleğini öğrenmelerini istiyorum. Gençler bir yandan meslek edinirken, bir yandan da kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulsun” diye konuştu.

Ortaokulu bıraktı, iş hayatına atıldı



Denizli’nin Çal ilçesinde doğan Erdoğan Kızıl, ortaokul eğitimini yarım bırakarak çocuk yaşlarda kaynakçı çırağı olarak hayata atıldı. Sekiz yıl KKTC’de kaynakçılık yaparak para biriktirdikten sonra 1996’da yeniden Denizli’ye dönen Kızıl, kaynakçılık yapmaya devam ederken fabrikaların tekstil atıklarını değerlendirmeye başladı. 3. Sanayi Sitesi’nde 37 metrekare dükkan kiralayıp satın aldığı iki tekstil atığı tarama makinesiyle tekstil sektörüne giren Kızıl, ilk ihracatını yaptıktan sonra işyerini büyüttü. 2012 yılında Hacıeyüplü Mahallesi’nde 6 bin 500 metrekaresi kapalı 10 bin metrekare araziye fabrika kurarak havlu ve bornoz üretimine başladı. Lena, Ermet, Fakir ve Julie markalarıyla iç pazara toptan satış yapan Kızıl, 25 ülkeye 10 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor ve 60 kişiye istihdam sağlıyor. Kızıl, pandemiyle birlikte ürünlerinin online satışına da başladı.