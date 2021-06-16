Facebook İstasyon'un yeni uydusu Diyarbakır'ı dijitalleştirecek  

Mahir SOLMAZ



DİYARBAKIR - Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat), 2019 Eylül ayında İstanbul’da faaliyete geçirdiği “Facebook İstasyon'un yeni uydusu Diyarbakır’da açılıyor. Gerçekleştirilen protokol imza törenine, Online yapılan protokol imza töreni, Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam Alameddin, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Azzam Alameddin, Diyarbakır’da açılacak topluluk merkeziyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Diyarbakır uydu merkeziyle, Facebook İstasyon’u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”

Sezai Hazır da, “Bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, ortak çalışma alanı ve ön kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme çalışmalarımızı bir üst düzeye taşıyoruz"

Mehmet Kaya, “Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın proje desteği ile açtığımız Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde nitelikli eğitim hizmetleri veriyoruz. Girişimci Destek Merkezi’mizin inşaatını tamamlandık, eğitim programlarımızı başlattık. Bu çalışmaları Facebook, TOBB ve Habitat Derneği işbirliğinde bir üst düzeye taşıyoruz" açıklamasını yaptı.Dijitalleşmeyle birlikte dünyanın bir köy haline geldiğini ifade eden Şeyhmus Ayhan, "Dijital araçları etkin kullanarak global pazara açılabilen, ekonomik değişkenleri takip eden ve en önemlisi riskleri iyi yöneten girişimciler rekabet üstünlüğünü kazanabilir" yorumunu yaptı.

Hasan Maral ise “Kalkınma Ajansı olarak verdiğimiz desteklerle çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler kuruluyor. Facebook İstasyon projesi kapsamında Diyarbakır’da faaliyete geçecek topluluk merkezi, bu atölyelerle entegre olarak düşünüldüğünde sistemdeki tüm ayaklar sağlam bir zemine oturmuş olacak” dedi.