Facebook’un 13’üncü istasyonu Antalya TSO’da açıldı

ANTALYA - Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, ATSO Başkanı Davut Çetin ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı’nın katılımıyla protokol imzalandı. Yapılan işbirliğiyle Facebook’un 13’üncü istasyonu faaliyete geçti. Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam Alameddin, Facebook İstasyonunu ülkenin dört bir yanında hayata geçireceklerini belirtti. Sezai Hazır da, bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördükleri protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefl ediklerini bildirdi.



Davut Çetin dijitalleşme konusuna odaklandıklarını söyleyerek, “Antalya İstasyon çıktığımız yolculukta bize katkı verecek önemli bir iş birliği platformu olacak” diye konuştu. Akın Akıncı ise, Facebook İstasyon’un Antalya’da yeni nesil girişimciliğe büyük bir fayda sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.