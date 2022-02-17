Facebook’un Mersin istasyonu, girişimcilerin dijital dönüşümünü destekleyecek

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği (Habitat) tarafından İstanbul’da faaliyete geçirilen Facebook İstasyon’un Mersin ayağı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi (Atölye 1886) çatısı altında faaliyetlerine başladı. İstasyon Mersin ile kentteki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı oluşturulması hedefleniyor. Merkezde ayrıca KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijital dönüşümü ve bölgesindeki işletmelerin küresel pazarlara ulaşması hedefiyle projeler üretilecek.

Açılış töreninin ilk konuşmasını yapan Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, İstasyon Mersin’in teknoloji ve girişimcilik alanında gerçekleştireceği projelerle kentte öncü kurumlardan biri olacağını belirtti.

“Girişimcilerimize yol gösterecek”

İstasyon Mersin’de özellikle genç girişimcilere yönelik dijitalleşme eğitimlerine yüksek önem verdiklerini kaydeden MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Sosyal ve dijital dünyanın hem iş hayatında hem de kültürel alanda hem de iletişim alanında etkili şekilde nasıl kullanacağı noktasında İstasyon Mersin girişimcilerimize yol gösterecek” diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “İstasyon Mersin, aracılığıyla KOBİ ve girişimcilerimizin dijital kanallarla küresel pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz. TOBB olarak İstasyon Mersin ile özel sektörün dijital becerilerinin geliştirilmesi ve yeni nesil girişimciliğin yerleşmesini hedefliyoruz” dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da, “Ülkemizin geleceği için kodlama, yazılım, yapay zeka, dijitalleşme, otomasyon ve yalın üretimde gücümüzü artıracak projelere ihtiyacımız var” diye konuştu.