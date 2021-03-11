“Fahiş fiyat mevzuatında kriterler netleştirilmeli”
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemede yer alan "aşırı ve adil olmayan artış"a ilişkin kriterlerin belirlenmesini gerektiğini söyledi.
GAZİANTEP - Yıldırım, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, ‘Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmez’ ifadesinin netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, “5 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle tedarikçi ve perakende işletmesinin savunması alınmadan idari ceza uygulanıyor. Bu uygulama, Anayasanın 38. maddesinde belirtilen ‘suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı’ hükmüne aykırı” iddiasında bulundu.