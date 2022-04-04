Fahiş kira ve gayrimenkul fiyatlarına maliye denetimi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Antalya’da yaşayan yakınlarının yanına gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşların sayısının artması üzerine turizm kenti Antalya’da konut kira fiyatları ve gayrimenkul satış fiyatları fahiş düzeyde artmıştı.

DÜNYA’da yer alan ‘’Ruslar geldi, Antalya’da satılık-kiralık konut kalmadı’’ başlıklı haberimizde emlak sektör temsilcileri Rusya ve Ukrayna savaş öncesi bölgede 3 bin lira olan kiralık daire fiyatlarının ortalama 8 – 10 bin liraya çıktığını, hatta 20-25 bin liraya kadar artışların olduğunu belirtmişlerdi.

Antalya’da kiralık daire fiyatlarının çok yüksek düzeyde artması üzerine Maliye Bakanlığı da kiralık konut ve gayrimenkul satışların gerçek değerinin üzerinden beyan edilmesi ve vergilendirilmesi amacıyla denetimlere başladı. Antalya Emlakçılar Odası ve Antalya Vergi Dairesi işbirliği ile vergi kaybı ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla da çalışma başlatıldı.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yaptığı açıklamada kiralama ve gayrimenkul sektöründe sıkıntıların arttığını söyledi.

Çağlar, pandemi başta olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ekonomik kriz, nüfus artışı ve yerli ve yabancı göç artışı nedeniyle Antalya’da kiralık ve satılık konut fiyatların arttığını belirtti. Çağlar, ‘’İnşaat sektöründe maliyetlerin artmasıyla konut inşaatında da arz azaldı, talep arttı. Özellikle yurtdışından gelen yabancılarda kiralama talepleri çok artmaya başladı. Kira fiyatları çok yükseldi’’ dedi.

10 bine yakın kaçak çalışan emlakçı var

Antalya’da kayıtlı 2 bine yakın emlakçı olduğunu ifade eden İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçılık yapanların sayısının da 10 bine ulaştığını kaydetti. Kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla Antalya Vergi Dairesi ile işbirliği yaptıklarını anlatan Çağlar, şöyle devam etti.

‘’Antalya Vergi Dairesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Odamız işbirliğiyle kayıt dışılığı önlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız toplantılarda kira ve gayrimenkul satışlarında kiralık daire ya da gayrimenkul satışında emlakçılarımıza (Verginizi gerçek değeri üzerinden bildirin) diye söylüyoruz. Böylece sektörde gerçekten işini yapan emlakçıların işini daha rahat yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz.’’

Çağlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Antalya’da fahiş düzeyde artan kira ve emlak gelirlerinin de maliye tarafından yakın takibe alındığını söyledi.

Dünya Gazetesi Muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vergi Dairelerine fahiş kira artışlarıyla ilgili çok yoğun ihbarlar yapılıyor. Yetkililer de, yapılan ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini belirtiyor.

Maliye Bakanlığı ekipleri özellikle Rus ve Ukrayna vatandaşları ile yabancıların yoğun olarak yaşadığı Liman, Hurma ve Lara bölgelerinde kiralık fiyat artışları ve gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinden vergiye yansıması için denetim gerçekleştiriyor.

Edinilen bilgilere göre, Maliye ekipleri 5 yıl içinde ev alıp satan mükellefleri kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinden beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor.

Vergi Dairesi ayrıca kira vergisi konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Terracity ve Özdilek AVM’de masalar oluşturarak kira vergisi beyannamesi alıyor.

Farsça, Rusça ve Türkçe bilgilendirme

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, Kira Gelir ve Gayrimenkul Vergisi konusunda dijital ortamda Farsça, Rusça ve Türkçe olarak, 2021 yılına ait kira gelirleri vergi beyannamelerini 31 Mart tarihine kadar vermeleri uyarısında bulunuldu.

Kaş ve Kalkan’da villalar da takipte

Turizm kenti Antalya’nın Kaş ilçesi ve Kalkan beldesinde haftalık kiraları fahiş düzeyde artan villa turizmi yapanları da yakın takip altına alındı.

Kaş ve Kalkan bölgelerinde haftalık kiralanan 7 bine yakın villa bulunduğunu belirten sektör temsilcileri, villaların kira geliri beyannamelerini vermelerini istedi. Gerçek kişilerin beyannamelerini 31 Mart, şirketlerin de Nisan ayında vermeleri gerektiği anımsatıldı. Yetkililer, villa sahip ve işletmecilerini ‘Gönüllü Uyum’a davet ederken, mükelleflerin cezasız vergi vermeleri için çalışma yapıyor.

Öte yandan Maliye ekiplerinin Ramazan öncesi de fahiş gıda artışlarına karşı denetimlerini yoğunlaştırdığı öğrenildi.