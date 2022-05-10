Farplas’ta üst düzey atama

Sabiha TOPRAK



Hareketlilik ekosisteminde Türkiye’de lider, yenilikçi ve global bir marka olma vizyonuna sahip Farplas, ülkemizin en büyük 250 sanayi kuruluşundan biri olup, Türkiye, Kore, Fransa, Romanya ve Tayland’da bulunan 7 üretim tesisi, 4 Ar-Ge merkezi, 2 bin çalışanı ve yıllık 200 Milyon Euro değerindeki geliriyle, 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektörünün önde gelen firmalarının çözüm ortağı konumunda. İç trim, dış trim ve aydınlatma ürün çeşidine sahip şirketin inovasyon odağında; ağırlık hafifletme, dijital dönüşüm, akıllı mobilite çözümleri ve elektrikleşme bulunuyor.

2019 yılından beri Fark Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emin Ataç, 9 Mayıs 2022 günü itibarıyla yeni görevine başladı. Emin Ataç, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olup, yurt içinde ve dışında 30 yılı aşan, başarılarla dolu deneyime sahiptir. Sektörde üst düzey yöneticiliklerde bulunan ve pek çok başarılı projeye imza atan Ataç, profesyonel hayatını farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmekteydi.