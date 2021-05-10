“Fasonculuğu bırakıp, kendi markalarımızı oluşturmalıyız”

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mukaddes Başkaya, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte sektörde dönüşüm sürecinin başladığını ifade ederek, “Denizlili tekstil ve hazır giyimciler olarak artık fasonculuğu bırakıp, kendi markalarımızı oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Pandemi nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında birçok sektör gibi tekstil ve hazır giyim sektörünün de olumsuz etkilendiğini söyleyen Başkaya, “Geçen yıl mayıs, haziran ayından sonra pandemi ile mücadele etmeyi öğrendik. Bu süreçte sağlık koşullarına uyarak tekrar üretime başladık. Salgının Çin’de başlaması nedeniyle tedarik tercihlerinde Türkiye öne çıktı. Hükümetimiz de iş yerlerine çalışma şartlarında kolaylık sağlayınca üretim bantlarımız yeniden hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörü 2020 yılını az da olsa ihracat artışıyla kapattı. Sektörümüzde ihracat artışı bu yıl da artarak sürüyor” diye konuştu.

“Birçok markanın tedarik zinciri biziz”

Denizli’de tekstilcilerin yıllardır fasonculuk yaptığını ve bu algının iyice pekiştiğini vurgulayan Başkaya, pandemi ile birlikte e-ticaretin çok hızlı geliştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Online alışveriş yaygınlaştı, e-ticaret hacmi büyüdü. Bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Denizli’de birçok şirket e-ticaret yatırımlarına ağırlık verdi. E-ticarette büyümek için markalaşmamız şart. Fasonculuk yaparak hem geçimimizi sağladık, işleri öğrendik. Artık buna dur deme zamanımız geldi. Yavaş yavaş fasonculuğu bırakıp kendi markalarımızı oluşturmamız gerekiyor. Birçok firmamızın markalaşma yolunda çalışmaları var. Yeni markalar oluşturuyoruz. Bu gelişmeler Denizli için umut verici.” DETGİS üyelerinin dünyadaki birçok ünlü markaya ürün yaptığının altını çizen Mukaddes Başkaya, “Birçok markanın tedarik zinciri biziz. ‘Peki bunları biz kendimiz neden satmayalım?’ sorusuna artık cevap vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.