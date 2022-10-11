Fatih'te otel satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te iş yeri ve otel olarak kullanılan 6 katlı apartman açık artırma ile satılacak.

Mimar Kemalettin mahallesi, Koska caddesinde bulunan bina, 2 mağaza ve otelden oluşmaktadır. Mevcut durumda taşınmazın 1.285 metrekare kullarım alanı bulunmaktadır. Binanın bodrum katında 114 ve 162 metrekare alana sahip iki tane dükkan vardır. Otel olarak kullanılan katlarda ise 35 oda mevcuttur. Otelin teras katı restoran olarak kullanılmaktadır. Teras kattın Marmara Denizi manzarası bulunmaktadır. Otelin odaları standart odalardır.

Otelin satışa esas teşkil eden kıymeti 60 milyon TL'dir. Birinci satış ihalesi 20 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.

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